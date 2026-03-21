قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الزراعة: متابعة منظومة الإنتاج وصرف الأسمدة ببورسعيد

متابعة الأسمدة
متابعة الأسمدة
شيماء مجدي

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جولاتها التفقدية لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات ومديريات الزراعة بالمحافظات، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لضمان استقرار المنظومة الزراعية، وتلبية احتياجات المزارعين، تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواصلة العمل الميداني ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال ايام الإجازة.

وفي إطار هذه المتابعة، قام الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، بجولة ميدانية موسعة، شملت محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية والشرقية، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، الحالة العامة للزراعات الشتوية والمحاصيل الاستراتيجية، وذلك في مناطق: البياضية، والروضة بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة "الصالحية" بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى منطقة "قبلي مشروع ناصر" ببورسعيد.

وتابع شطا انتظام منظومة صرف الأسمدة الآزوتية المدعمة للمزارعين خلال أيام العيد، حيث تم الوقوف ميدانياً على توافر الكميات اللازمة في المخازن والجمعيات الزراعية بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية، حيث تم التأكد من أن عمليات الصرف تسير بشكل طبيعي دون توقف، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتلبية احتياجات المحاصيل القائمة في توقيتاتها المناسبة، مع التنبيه على مديري المديريات بضرورة تذليل أي عقبات تواجه المزارعين في عمليات الصرف خلال فترة الإجازة.

وشملت الزيارة أيضا النزول إلى الحقول والتواصل المباشر مع المزارعين، ناقلاً إليهم تهنئة وزير الزراعة بمناسبة العيد، مؤكدا التزام الوزارة بتوفير كافة سبل الدعم الفني واللوجستي لضمان تحقيق أعلى إنتاجية، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وشدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على استمرار عمل غرف العمليات المركزية والفرعية والجهات التابعة للوزارة على مدار الساعة، لمتابعة تقارير الأزمات والإدارة المركزية لشؤون المديريات، والنزول الميداني واستمرار المرور والمتابعة، واستمرار تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، من خلال الرقابة اليومية على المحاصيل وصرف مستلزمات الإنتاج وتطبيق التوصيات الفنية اللازمة.

وتؤكد وزارة الزراعة على أن فرق المتابعة الميدانية مستمرة في عملها طوال فترة الإجازة، لضمان الانضباط في كافة الجمعيات الزراعية والتصدي لأي معوقات قد تواجه المزارعين على أرض الواقع.

الزراعة وزير الزراعة قيادات الزراعة الاسمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

