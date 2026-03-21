طريقة عمل الحواوشي بمذاق شهي ومميز

يعد الحواوشي من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها في أيام عيد الفطر المبارك خاصة أن خطوات تحضيرها سهلة ويمكن لأى ربة منزل تنفيذها بسهولة وفي نفس الوقت يكسر روتين الأكلات الدسمة التى تم تقديمها طوال شهر رمضان الكريم.

نعرض لكم طريقة عمل الحواوشي من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

لحمة مفرومة

خبز بلدي

بصل مبشور

بيكنج بودر

فلفل رومي مفروم

فلفل حار مفروم

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

سمنة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الحواوشي

اخلطي اللحمة المفرومة مع البصل والملح والفلفل الاسود ثم ضعي القرفة والزنجبيل والبيكنج بودر والفلفل الرومي والحار.

افتحي الخبز ويفرد خليط اللحمة المفرومة داخل الخبز

ادهني الخبز بالسمنة ورصيها في صينية فى الفرن حتى تمام النضج