أهالي الوادي الجديد يتوافدون على المناطق الأثرية في ثاني أيام عيد الفطر

شهدت المناطق الأثرية والتراثية في محافظة الوادي الجديد، توافدًا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا على التنزه والاستمتاع بثاني أيام عيد الفطر المبارك، والتقاط صور تذكارية بهذه الأماكن التي تعبر عن حياة أهل الواحات في العصر القديم.

وحرص الأهالي على التواجد منذ صباح اليوم بالخروج إلي هذه الأماكن في جو يسوده الحب والمودة بين الجميع وحرصت الأهالي خاصة الشباب بمعرفة تاريخ هذه الآثار والتراث المتواجد في مناطق معبد هيبس والبجوات بالخارجة ومنطقة بلاط القديمة بمركز بلاط والقصر الإسلامي بمركز الداخلة وهى من أكثر المناطق استقبالًا للمواطنين .

وقال محمد إمام، أحد المواطنين بمركز الداخلة: "حرصت للخروج والتنزه في الأماكن الأثرية والتراثية، أولًا لعشقي وشغفي لهذه الأماكن التي تذكرني بالماضي القديم ورائحة الأجداد والمشايخ القدامى، وثانيًا لتعليم أبنائي ومعرفتهم بمعلومات عن هذه الاماكن وعن الزمن القديم، وكيف تحمل أهل الواحات قديما المعاناه حتي وصلنا إلى هذه الحداثة من الزمن".

وأضاف أن هذه الأماكن تحمل في طياتها الكثير من الثقافات والعصور القديمة ومنها العصر الأيوبي والروماني والبلطيمي وبعض الأماكن كانت موجودة من سنه 50 هجريًا ولها تاريخ مشرف وأماكن أثرية متواجدة حتي الآن تشهد على عراقة التاريخ المصري القديم.

وقالت هدير محمود، ابنة مركز الخارجة، إنها تحرص على الخروج في العيد بالمناطق الأثرية والتراثية منها التنزه والاستمتاع بالماضي القديم ومنها زيادة المعلومات من الأثريين والمشرفيين السياحيين المتواجدين لاستقبال الزوار، حيث إن كل مكان من هذه الأماكن له ذكري كبيرة آنذاك وعاصر رؤساء وعظماء من عبق التاريخ.

وأوضحت أن الخروج والتنزه في هذه الأماكن والتقاط الصور ونشرها على السوشيال ميديا يعتبر ترويج للسياحة الداخلية التي ننعم بها في مصر، وتعتبر من أفضل الدعاية غير المباشرة التي نفضلها ولنشر تاريخ الوادي الجديد العريق الذي يحمل اسم الواحات والأجداد من الزمن الجميل.