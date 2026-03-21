حزب المصريين: زيارة الرئيس السيسي للبحرين والسعودية تعكس دعم مصر الثابت للأشقاء في الخليج

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب "المصريين"، أن الجولة الخارجية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وشملت كلًا من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تعكس بوضوح ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل التحديات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح "أبو العطا" في بيان، اليوم السبت، أن زيارة الرئيس السيسي إلى البحرين ولقائه مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ تمثل محطة مهمة لتأكيد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يعكس حرص القيادتين على دفع آفاق التعاون المشترك إلى مستويات أكثر تكاملًا وتنسيقًا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المباحثات الثنائية التي تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية وتشابك التحديات الأمنية، وهو ما يتطلب تنسيقًا عربيًا مكثفًا ورؤية موحدة للحفاظ على استقرار الدول وصون مقدرات الشعوب، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا محوريًا ومتزنًا في تهدئة الأوضاع والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية بعيدًا عن أي تصعيد.

وأشار رئيس حزب "المصريين" إلى أن زيارة الرئيس إلى المملكة العربية السعودية تمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات الاستراتيجية الراسخة بين القاهرة والرياض، والتي تعد ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي، لافتًا إلى أن التنسيق المصري السعودي يشهد أعلى درجات التفاهم في القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بأمن الخليج العربي ومواجهة التحديات المشتركة.

وشدد "أبو العطا" على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تؤكد دومًا على موقفها الثابت في دعم أمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، موضحًا أن أي تهديد تتعرض له دول الخليج ينعكس بشكل مباشر على استقرار المنطقة بأكملها، وهو ما يفسر حرص القيادة السياسية على تعزيز أطر التعاون والتضامن مع الأشقاء.

واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن هذه الجولة تعكس رؤية مصر الواضحة في بناء تحالفات قوية ومتوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن التحركات الدبلوماسية المصرية النشطة تسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا، وتؤكد دورها المحوري كركيزة للاستقرار وصوت داعم للحلول السلمية في محيط إقليمي يشهد تحديات متسارعة.