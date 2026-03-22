قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جاجوار تلغي إنتاج 4 سيارات فجأة قبل التحوّل للكهرباء

عزة عاطف

تخوض شركة جاجوار البريطانية حاليًا واحدة من أجرأ التحولات في تاريخ صناعة السيارات، حيث كشفت تقارير صادرة في مارس 2026 عن تفاصيل صادمة تتعلق بالثمن الذي دفعته العلامة التجارية العريقة لتتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية الفاخرة فقط. 

وأكد المصمم الشهير إيان كالوم، الذي قاد تصميمات الشركة لسنوات طويلة، أن جاجوار قامت بإلغاء تطوير 4 طرازات جديدة كليًا كانت في مراحل متقدمة جدًا من التصميم، وذلك لتركيز كافة مواردها على فئة السيارات الكهربائية فائقة الفخامة التي تبدأ أسعارها من 130 ألف دولار.

قائمة الطرازات التي تم التضحية بها قبل الإطلاق

بحسب تصريحات كالوم الأخيرة، فإن الطرازات التي تم إيقافها كانت ستمثل الجيل القادم من سيارات جاجوار الأكثر مبيعًا وشهرة، وهي الجيل الثاني من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات F-Pace التي كانت الحصان الرابح للشركة، والجيل الجديد من السيدان الرياضية XF التي كانت ستنافس الفئة الخامسة من بي إم دبليو. 

كما شمل الإلغاء بديلة السيارة الرياضية F-Type، والأكثر إثارة للجدل كان إلغاء سيارة الصالون الفاخرة XJ الكهربائية التي كانت شبه جاهزة للإنتاج، حيث أنفقت الشركة مئات الملايين على تطويرها قبل أن تقرر تغيير استراتيجيتها بالكامل.

اللحظات الأخيرة لمحركات الاحتراق الداخلي في سوليهل

شهد يوم 19 ديسمبر 2025 نهاية حقبة استمرت لـ 90 عامًا، حيث خرجت آخر سيارة جاجوار تعمل بمحرك احتراق داخلي من خطوط الإنتاج بمصنع سوليهل في بريطانيا. 

وكانت هذه السيارة التاريخية من طراز F-Pace SVR باللون الأسود الملكي، تيمنًا بآخر سيارة من طراز "إي تايب" الأسطوري، ولم يتم بيعها بل أُرسلت مباشرة لتنضم إلى مجموعة التراث في متحف "جايدون". 

وبخروج هذه السيارة، توقفت جاجوار رسميًا عن تصنيع أي طرازات تقليدية، لتدخل في مرحلة انتقالية هادئة بانتظار إطلاق جيلها الجديد.

الرهان الكبير على طراز Type 00 الكهربائي

تضع جاجوار كل آمالها حاليًا على سيارة Type 00 الكهربائية بالكامل، والتي تم الكشف عنها كنموذج اختباري أثار انقسامًا كبيرًا في الآراء بسبب تصميمه الثوري والبعيد عن التقليدية. 

ومن المتوقع الكشف عن النسخة الإنتاجية النهائية من هذه السيارة، التي تنتمي لفئة الـ "جراند تورر" بأربعة أبواب، في وقت لاحق من عام 2026. 

وتعد الشركة بأن توفر هذه السيارة أداءً جبارًا بفضل محركاتها الثلاثة التي قد تصل قوتها إلى 1000 حصان، مع مدى سير يتجاوز 700 كم وقدرة على الشحن السريع تمنحها 320 كم في 15 دقيقة فقط.

تهدف جاجوار من خلال استراتيجية "Reimagine" إلى الارتقاء بالعلامة لمنافسة شركات مثل بنتلي وبورش، متخلية عن منافسة مرسيدس وبي إم دبليو في الفئات الأقل سعرًا. 

وتعتمد الموديلات القادمة على منصة كهربائية مخصصة تسمى "JEA" تضمن مساحات داخلية واسعة وتصميمات وصفتها الشركة بأنها ستكون "صادمة" وبعيدة عن المألوف. 

ومع فتح باب الحجوزات المتوقع في خريف 2026، يترقب خبراء الصناعة مدى نجاح هذه المقامرة البريطانية في استعادة بريق العلامة وسط سوق كهربائي مزدحم بالمنافسين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

