فارق 450 جنيه.. اضطراب في سوق الذهب في مصر | تفاصيل

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من عدم الاتزان، حيث قيمت الصاغة سعر جرام الذهب اعلى من السعر العالمي بنحو 450 جنيها.

جاء ذلك عقب هبوط عنيف في الاسواق على المستويين المحلي والعالمي مع استمرار الحرب الايرانية والتي تسبب في ارتفاع قوي في أسعار النفط والدولار.

وسجل سعر الذهب عالميا 4491 دولار للاوقية بعد أن تجاوز الـ 5500 دولارا في وقتا سابق.

سعر الذهب اليوم الاحد 22-3-2026، عيار 21 الاكثر انتشارا 6890 جنيها بعد أن وصل إلى 7500 جنيه، لكن هذا الانخفاض اقل من الانخفاض العالمي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5906 جنيهًا للشراء.



سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6890 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7874 جنيهًا.



وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 55.120 ألف جنيه.