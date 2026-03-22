مطالب وتشريعات عاجلة لحماية شباب اقتصاد التطبيقات من الاستغلال وضياع الحقوق

أحمد فؤاد اباظة، عضو مجلس العبية النواب
أميرة خلف

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن التوسع السريع في اقتصاد التطبيقات والمنصات الرقمية في مصر خلق فرص عمل واسعة لآلاف الشباب، لكنه في المقابل كشف عن فجوة خطيرة في منظومة الحماية الاجتماعية والحقوق الوظيفية لهؤلاء العاملين، الذين يؤدون أعمالًا حيوية دون عقود رسمية أو تأمينات أو ضمانات قانونية.


وأوضح " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا النمط الجديد من العمل، رغم أهميته في دعم الاقتصاد الرقمي، يضع الشباب في مواجهة مباشرة مع مخاطر فقدان الدخل، أو التعرض للحوادث، أو الفصل التعسفي، دون أي مظلة حماية، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي، ويستوجب تدخلًا عاجلًا من الدولة لتنظيم هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن العاملين في تطبيقات التوصيل والنقل والخدمات الرقمية أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، لكنهم ما زالوا خارج إطار التشريعات التقليدية، وهو ما يفرض ضرورة تحديث القوانين بما يتواكب مع طبيعة هذه الوظائف المستحدثة متقدماً ب 5 مطالب واقتراحات عاجلة لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم وهى :
1. إعداد تشريع خاص لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية يضمن حقوق العاملين ويحدد التزامات الشركات.
2. إلزام شركات التطبيقات بتوفير تأمينات اجتماعية وصحية للعاملين لديها.
3. وضع حد أدنى للأجور أو مقابل الخدمة يضمن حياة كريمة للعاملين.
4. إنشاء صندوق دعم وحماية للعاملين في الاقتصاد الرقمي لمواجهة المخاطر الطارئة.
5. تفعيل آليات رقابية لضمان عدم الفصل التعسفي أو استغلال العاملين من قبل المنصات.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن اقتصاد التطبيقات لا يجب أن يقوم على حساب حقوق الشباب، مشددًا على أن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار الرقمي وحماية العاملين أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل.

 فإما أن تتحرك الحكومة لتأمين مستقبل آلاف الشباب الذين يعملون في هذا القطاع، أو نتركهم يواجهون مصيرًا مجهولًا في سوق عمل بلا قواعد ولا ضمانات موضحاً أن حماية هؤلاء ليست خيارًا، بل واجب وطني يفرض نفسه بقوة الواقع

الأزهر للفتوى: الاقتصاد في استعمال الماء علامة على شكر نعم الله

ما أفضل وقت لصيام الست من شوال؟.. الإفتاء تجيب

عباس شومان: ما يدعيه البعض من تشيّع لبعض علماء الأزهر كذب وافتراء

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

