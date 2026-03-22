قيادي بالجيل: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تؤكد حرص مصر على الأمن القومي العربي

أكد الدكتور محمد همام، أمين القاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي والأمين المساعد للجنة الإسكان بالحزب، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخليجية، التي شملت كلًا من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، ثم المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، تمثل تحركًا استراتيجيًا مهمًا يعكس مكانة مصر ودورها المحوري في الحفاظ على استقرار المنطقة العربية.

وأوضح همام أن أهمية هذه الجولة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، بما يؤكد حرص القيادة السياسية المصرية على تكثيف التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب، وتوحيد المواقف لمواجهة أي تهديدات تمس أمن واستقرار الدول العربية.

وأشار إلى أن هذه الزيارات تحمل دلالات سياسية واضحة، أبرزها التأكيد على ثبات الموقف المصري تجاه دعم الدول العربية، ورفض أي محاولات للمساس بسيادتها أو زعزعة استقرارها، مؤكدًا أنها تمثل ردًا عمليًا حاسمًا على مزاعم المشككين ومحاولات بث الفرقة بين مصر وأشقائها.

وشدد همام على أن أمن الخليج العربي يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي تهديد لدول الخليج هو تهديد مباشر لمصر، وهو ما يفسر التحرك المصري المستمر والداعم للحفاظ على استقرار هذه الدول.

وأضاف أن مصر تواصل دعمها الكامل لكافة القضايا العربية، وتسعى من خلال هذه الجولة إلى تعزيز أطر التعاون المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة.

واختتم تصريحه مؤكدًا أن مصر ستظل، بقيادتها الحكيمة، ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي العربي، وشريكًا موثوقًا في دعم الأشقاء، والتصدي لكافة التحديات التي تستهدف وحدة الصف العربي وزعزعة استقراره.