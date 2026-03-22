سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد
الصحة: أكثر من 13 ألف طلب للرعايات والحضانات وأكياس الدم عبر الخط الساخن خلال إجازة العيد
الرئيس السيسي يستعرض نتائج جولته الخليجية في اتصال مع عاهل الأردن ويشددان على رفض العدوان على الدول الشقيقة
إسرائيل تصعّد في السويداء.. دمشق تواجه استفزازات لجرها إلى الحرب
صدمة في بريطانيا.. إسرائيل تحذر: صواريخ إيران باتت قادرة على ضرب لندن
رفض يدفعله فلوس.. القبض على سايس تعدى على مواطن بالضرب فى الإسماعيلية
الصحة: توافر تطعيمات التيتانوس مجاناً بالوحدات الصحية ومراكز الرعاية
رأسية أراوخو تمنح برشلونة التقدم أمام رايو فاليكانو في الشوط الأول "فيديو"
الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. ومجموعة السبع تدعو للوقف الفوري للهجمات الإيرانية.. أخبار التوك شو
الأردن يدين اعتداءات المستوطنين ويحمل إسرائيل المسؤولية ويحذر من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية
تصعيد بجنوب لبنان.. إخلاء في محيط جسر القاسمية بعد تهديدات إسرائيلية
طهران: لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة عام كامل
أشرف عبد الباقي ضيف شرف كليب ذكريات لعبد الفتاح الجريني بألبومه الجديد

في خطوة فنية لافتة، خطف النجم أشرف عبد الباقي الأنظار بظهوره الخاص في كليب أغنية "ذكريات" للنجم عبد الفتاح الجريني، والتي طرحت كأول عمل مصور من ألبومه الجديد "جريني 2.6"، الذي أطلق أمس وسط تفاعل جماهيري واسع.

ويعد الكليب بمثابة انطلاقة قوية للألبوم، حيث اختار الجريني أغنية "ذكريات" تحديدًا لما تحمله من مشاعر صادقة وكلمات مؤثرة، تعكس حالة فنية مختلفة، وتؤكد حرصه على تقديم محتوى موسيقي متجدد يمزج بين الإحساس والابتكار.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عبادة كيو، وهي تركيبة فنية جمعت نخبة من أبرز صناع الموسيقى في العالم العربي، ما أضفى على العمل طابعًا احترافيًا مميزًا.

ويأتي ظهور أشرف عبد الباقي في الكليب كإضافة درامية خاصة، حيث قدّم أداءً تمثيليًا عزز من البعد الإنساني للأغنية، وساهم في إيصال رسالتها العاطفية بشكل أعمق، وهو ما لاقى إشادة من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي أجواء احتفالية متزامنة مع عيد الفطر المبارك، طرحت روتانا أمس ألبوم النجم المغربي عبد الفتاح الجريني الذي يحمل عنوان جريني "2.6"، في خطوة فنية جديدة تعكس تطوره الموسيقي وحرصه على التنوع والإبداع.

ويضم الألبوم باقة متميزة من الأغاني التي تجمع بين الطابعين الرومانسي والدرامي، حيث حرص الجريني على تقديم محتوى غنائي متنوع يلبي أذواق جمهوره في مختلف أنحاء الوطن العربي، كما شهد الألبوم تعاونات واسعة مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، ما أضفى عليه ثراءً فنياً واضحاً من حيث الكلمات والألحان والتوزيع.

ويأتي الألبوم ليؤكد حرص الجريني على تقديم تجربة فنية متكاملة، حيث يتضمن عددًا من الأعمال المميزة، من بينها أغنية “أخبار البعد إيه” من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، إلى جانب أغنية “الكلام ببلاش” من كلمات أحمد عادل توفيق وألحان نور عز العرب. 

كما يضم الألبوم أغنية “أنا لو كنت حبيبك” من كلمات وألحان حماده فراويلة، وأغنية “الذكريات” من كلمات محمد البوغة وألحان محمد يحيي، بالإضافة إلى أغنية “حد يجاوبني” من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد.

ويواصل الجريني تنوعه الغنائي من خلال أغنية “شفت دي” من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي، وأغنية “متشالين” من كلمات جمال الخولي وألحان وتوزيع محمد يحيي، إلى جانب أغنية “مفكرتش هحب بعده” من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد.

كما يتضمن الألبوم أغنية “يا أجمل ما فيا” من كلمات وألحان حماده فراويلة، وأغنية “لما ترجعوا” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بالإضافة إلى أغنية “يطول ليلي” من كلمات دودج وألحان مصطفى وفقي، والألبوم من إنتاج روتانا وإشراف عام سعيد امام ومدير إنتاج ماجد سليمان .

ويعكس الألبوم حرص عبد الفتاح الجريني على التعاون مع أسماء بارزة في صناعة الموسيقى، بما يضمن تقديم محتوى فني متجدد يواكب أذواق الجمهور المختلفة، ويعزز من حضوره القوي على الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي "2.6" ليؤكد استمرار الجريني في ترسيخ مكانته على الساحة الغنائية العربية، مستندًا إلى خبرته الفنية وخياراته المدروسة في انتقاء أعماله، إلى جانب حرصه على مواكبة التطورات الموسيقية الحديثة.

ومن المتوقع أن يحقق الألبوم تفاعلًا كبيرًا مع الجمهور خلال موسم عيد الفطر، خاصة في ظل حالة الترقب التي سبقت طرحه، والدعم الذي يحظى به الجريني من قاعدة جماهيرية واسعة.

