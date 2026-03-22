أقل سعر لبيع اليورو في مصر اليوم الأحد

صعد سعر اليورو في مصر خلال ختام تعاملات الأربعاء الماضي، أخر أيام العمل قبل إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر، والتي بدأت الخميس الماضي وتنتهي غدا الإثنين .

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملة الأوروبية ”اليورو" خلال اليوم الأحد 22 مارس 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 22 مارس 2026:

زاد سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

60.36 جنيه للشراء

60.55 جنيه للبيع

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك نكست عند:

60.30 جنيه للشراء

60.55 جنيه للبيع

زاد سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية ليسجل :

60.27 جنيه للشراء

60.57 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك أتش إس بي سي (HSBC) لنحو :

60.26 جنيه للشراء

60.51 جنيه للبيع

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك ميدبنك عند :

60.24 جنيه للشراء

60.57 جنيه للبيع

وارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

60.23 جنيه للشراء

60.52 جنيه للبيع

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

60.23 جنيه للشراء

60.51 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

60.23 جنيه للشراء

60.54 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المصري الخليجي نحو:

60.21 جنيه للشراء

60.55 جنيه للبيع

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني عند:

60.21 جنيه للشراء

60.48 جنيه للبيع

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك البركة نحو:

60.19 جنيه للشراء

60.46 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي لنحو:

60.17 جنيه للشراء

60.55 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو:

60.16 جنيه للشراء

60.54 جنيه للبيع

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني عند :

60.12 جنيه للشراء

60.42 جنيه للبيع

صعد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

60.10 جنيه للشراء

60.54 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

60.09 جنيه للشراء

60.54 جنيه للبيع

وزاد سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

59.97 جنيه للشراء

60.42 جنيه للبيع

صعد سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

59.79 جنيه للشراء

60.24 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصادرات لنحو:

57.14 جنيه للشراء

57.59 جنيه للبيع

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند:

60.34 جنيه للشراء

60.51 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء اليورو في مصر اليوم الأحد

60.36 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع اليورو في مصر اليوم الأحد

57.59 جنيه للبيع.

متوسط سعر اليورو في مصر اليوم الأحد

60.24 جنيه.