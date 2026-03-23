الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك في مستهل تعاملات الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه انخفاضا بقيمة نحو 20 قرشا في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 23 مارس 2026:

سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك نكست ليسجل نحو:

52.35 جنيه للشراء 

52.45 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

52.34 جنيه للشراء 

52.43 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس لنحو:

52.33 جنيه للشراء 

52.43 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية عند:

52.32 جنيه للشراء 

52.42 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

52.29 جنيه للشراء 

52.39 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

52.29 جنيه للشراء 

52.39 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

52.29 جنيه للشراء 

52.39 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  لنحو:

52.29 جنيه للشراء 

52.39 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

52.48 جنيه للشراء 

52.58 جنيه للبيع

سجل  سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

52.29 جنيه للشراء 

52.39 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

52.29 جنيه للشراء 

52.39 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:

52.27 جنيه للشراء 

52.37 جنيه للبيع

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو:

52.19 جنيه للشراء 

52.49 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري  ليسجل:

52.29 جنيه للشراء 

52.43 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الإثنين

52.35 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم الإثنين

50.29 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 

52.34 جنيه.

البنوك إجازة

أعلن البنك المركزي المصري عن أيام إجازة عيد الفطر للبنوك 2026، وذلك لإتاحة الفرصة للعاملين للاحتفال بعيد الفطر، تصل إلى 5 أيام، من الخميس الموافق 19 مارس 2026، وتستمر حتى غدا الثلاثاء 24 مارس 2026.

