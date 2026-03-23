قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر فايد: حزين لعدم تواجدي في قائمة المنتخب رغم اجتهادي
الرئيس الفرنسي: نقف إلى جانب السعودية في حماية أمنها وسيادتها
شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة
حكم دفع الكفارة بدلا من قضاء صيام رمضان.. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
إيران تطلق الموجة 75 .. انفجارات تهز تل أبيب وصواريخ عنقودية تشعل سماء الأرض المحتلة
انسحاب مفاجئ للأجانب من قيادة العمليات المشتركة في العراق.. ونقلهم جوا خلال يومين
بسبب خلافات الجيرة.. سائق سيارة نقل يدهس سيدتين ودراجة نارية أمام منزل بالشرقية
ترامب يهدد : سندمر إيران بالكامل إذا لم تفتح مضيق هرمز
بسبب دفاعه عن فتاة.. تفاصيل إصابة شاب في بورسعيد بطعنات نافذة وشهود عيان يروون كواليس الواقعة
موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم
وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل "صحاب الأرض"وثيقه تاريخية تسجل دعم مصر الدائم لقضيتنا وشعبنا
وزير الإعلام الفلسطيني: صحاب الأرض وثيقة تاريخية توثق صمود غزة وتفشل أهداف الإحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عيد رغم الحصار.. اللجنة المصرية تنجح في إدخال البهجة لقلوب أهالي غزة

اللجنة المصرية في غزة
اللجنة المصرية في غزة
أ ش أ

أكد المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة محمد منصور، أن اللجنة تواصل جهودها المكثفة لتخفيف معاناة أهالي القطاع وإدخال مظاهر البهجة خلال عيد الفطر، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.

وأوضح منصور أن اللجنة المصرية نفذت سلسلة من المبادرات الميدانية خلال الأيام الماضية، شملت تسيير حافلات لنقل المواطنين بالمجان بين مختلف محافظات قطاع غزة، في ظل أزمة المواصلات والضائقة المالية التي يعاني منها العديد من الأسر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لاقت تفاعلًا واسعًا واستفاد منها عدد كبير من المواطنين على مدار يومين.

وأضاف أن اللجنة نظمت أيضًا صلاة عيد الفطر في أربع نقاط مركزية داخل القطاع، في لفتة إنسانية أعادت إحياء هذه الشعيرة التي حُرم منها السكان لأكثر من عامين بسبب تداعيات الحرب، موضحًا أن الفعاليات تخللتها احتفالات وفقرات ترفيهية مخصصة للأطفال، إلى جانب توزيع كميات كبيرة من الملابس ككسوة عيد مقدمة من الشعب المصري.

زيارة مخيمات الأيتام ومختلف مناطق القطاع

وأشار المتحدث إلى أن أنشطة اللجنة امتدت لتشمل زيارة مخيمات الأيتام ومختلف مناطق القطاع، بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال، فضلًا عن تنظيم جولات إنسانية لعائلات الشهداء، خاصة شهداء العمل الإنساني.

وفي سياق متصل، لفت منصور إلى استمرار اللجنة في توزيع المساعدات الغذائية، موضحًا أن آخرها كان توزيع نحو 450 ألف طرد غذائي كهدية من الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزامًا مستمرًا بدعم الأشقاء في غزة.

وشدد على أن اللجنة المصرية باتت تمثل مصدر دعم وأمل حقيقي للأهالي، في ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أبناء قطاع غزة يقدرون بشكل كبير المواقف المصرية الداعمة، حيث يظهر ذلك جليًا من خلال رفع الأعلام المصرية إلى جانب الفلسطينية في مختلف أنحاء القطاع.

واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على حالة الامتنان الواسعة بين أهالي غزة تجاه الشعب المصري وقيادته، تقديرًا لما يقدمونه من دعم إنساني متواصل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

الاهلي

خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

ترشيحاتنا

أشرف ذكي و روجينا

روجينا تشارك رفقة زوجها وابنتيها مايا ومريم في المسجد النبوي.. صور

عرض سابع سما

انطلاق العرض المسرحي “سابع سما”

أحمد سعد

وسع وسع.. أحمد سعد يشعل حماس جمهور أبوظبي في حفل العيد| صور

بالصور

أشهر أكلات العيد .. طريقة عمل الكشري في المنزل

الكشري
الكشري
الكشري

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

ترمس
ترمس
ترمس

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة

فيديو

دليل اختيار الرنجة السليمة

رنجة العيد.. دليل شامل لاختيار الآمن وتجنب المخاطر الصحية

سحب فيلم سفاح التجمع

قرار مفاجئ يضرب سفاح التجمع.. وبيان ناري من السبكي

خطوبة ملك زاهر

عيلة فنية كبيرة.. كواليس خطوبة غير متوقعة للفنانة ملك أحمد زاهر

لقاء الخميسي

اعترافات جريئة.. لقاء الخميسي تكشف حقيقة علاقتها بزوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد