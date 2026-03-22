توصية بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بشكل فوري

أوصت الجهات الفنية والمهنية في مطار بن جوريون بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بشكل فوري.

ويقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غدا تقريرا أمنيا سريا أمام لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيست حول الوضع الأمني في إيران ولبنان، في إطار مناقشات سرية تهدف إلى اطلاع أعضاء الكنيست ومراقبة قرارات الحكومة أثناء الحرب.

كان رئيس الأركان، إيال زامير، قد قدم الأسبوع الماضي تقريرا شاملا أمام اللجنة، شمل أهداف الجيش الإسرائيلي وإنجازاته على الجبهتين الإيرانية واللبنانية، مع إتاحة المجال لأعضاء الكنيست لطرح الأسئلة المتعلقة بالحرب.



ويواصل الائتلاف الحاكم الضغط لعقد مناقشات عاجلة، في حين أوقفت اللجنة مناقشاتها بشأن قانون التجنيد الإجباري لكنها تحافظ على الاجتماعات الأمنية الحرجة لضمان الرقابة البرلمانية على القرارات الحكومية أثناء الحرب.



ومن المتوقع أن يقدم نتنياهو عرضا موجزا عن عملية "زئير الغراب" في إيران والهجوم العسكري على حزب الله في لبنان، بالتوازي مع مناقشات سرية للجنة الفرعية للسياسة الخارجية والإعلام حول أنشطة وزارة الخارجية في إطار عملية "الصقر الهادر".



تجدر الإشارة إلى أن المداولات السرية تهدف للسماح لكبار المسؤولين الأمنيين بالإطلاع بحرية على الوضع دون مخاوف من تسريبات، في ظل حساسيات الوضع الراهن.