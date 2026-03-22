ناقد رياضي يفتح النار على إدارة الأهلي: ضيعتوا هوية النادي ولم يعد يُخيف المنافسين

أثار الناقد الرياضي أكرم الرديني حالة من الجدل بعد تعليقاته النارية على خروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا علي يد الترجي التونسي.

وكتب الرديني عبر حسابه علي فيسبوك"إن زمن العاطفة انتهى، مشددًا على ضرورة الفصل بين تقدير رموز النادي والحفاظ على الكيان نفسه، مضيفًا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا خطيرًا في هوية الأهلي.

وأشار إلى أن إدارة النادي لم تعد تُدار وفق معايير واضحة، منتقدًا ما وصفه بـ"تعيين الأقارب وأهل الثقة"، إلى جانب إهدار الموارد في التعاقدات الكثيرة مع لاعبين ومدربين دون تحقيق النتائج المرجوة.

كما قارن بين الأهلي في فترات سابقة، خاصة في عهد صالح سليم، والوضع الحالي، مؤكدًا أن الفريق فقد شخصيته وهيبته، وأصبح عرضة لاستقبال الأهداف بسهولة ولم يعد يخشاه المنافسون.

وطرح الرديني عدة مطالب لإصلاح الأوضاع، من بينها:

اعتذار رسمي للجماهير

إعادة هيكلة شاملة داخل الإدارة

رحيل الجهاز الفني وتحمل الإدارة قيمة الشرط الجزائي

إعلان خطة واضحة لمستقبل النادي

العمل على عودة الجماهير إلى المدرجات

واختتم "جماهير الأهلي حزنها مش بسبب الخسارة، بل بسبب تراجع هوية الفريق وقيمه التاريخية، مشددًا على أن "الأهلي عظيم بجماهيره".