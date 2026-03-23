قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري يتهم ترامب بالكذب ويعلق: إن ضربتم الكهرباء سنضرب الكهرباء
الذهب يواصل الهبوط ويتراجع بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية
الأرصاد تحذر من أتربة في الجنوب وفرص لسقوط أمطار على هذه المناطق
تفاصيل قرارات النيابة في واقعة المتهم بقتل والدته وأشقائه بالإسكندرية
سعر الدولار اليوم الاثنين 23 مارس 2026
عودة الدراسة في المدارس غداً .. وبدء امتحانات شهر مارس الأسبوع القادم
هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
قناة عبرية: أمريكا أبلغت إسرائيل أن عملية فتح مضيق هرمز ستستغرق أسابيع
الحرس الثوري الإيراني: إذا تعرضت شبكة الكهرباء للقصف سنضرب محطات الطاقة بإسرائيل
شرطة لندن: إضرام النار في 4 سيارات تابعة لإسعاف يهودية
تبدأ من 10 جنيهات.. ننشر أسعار تذاكر واشتراكات القطار الكهربائي الخفيف
طهران تنفي الهجوم السيبراني: لا اختراق أمريكي لمنشآت المياه رغم تصاعد التوترات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل السعر.. إليك أفضل ساعة ذكية في 2026

ميزات ساعة هواوي جي تي رانر 2
ميزات ساعة هواوي جي تي رانر 2
لمياء الياسين

بدأت شركة هواوي ببيع ساعة Watch GT Runner 2  بهيكل مصنوع من سبيكة التيتانيوم، يشمل العلبة والإطار والتاج والأزرار , يبلغ مقاس الساعة 43.5 ملم × 43.5 ملم، وسُمكها 10.7 ملم. يبلغ وزنها حوالي 34.5 جرامًا بدون السوار، مما يجعلها خفيفة الوزن ومناسبة للجري لمسافات طويلة.


أما عن تصميم الساعة فهي تأتي بحزامًا جديدًا منسوجًا بتقنية AirDry بتصميم مجوّف لتحسين تدفق الهواء. وتُشير الشركة إلى أنه يزيد من التهوية بنسبة 25% مقارنةً بالأحزمة السابقة. كما يتضمن المنتج حزامًا ثانيًا من الفلوروالاستومر مُخصّصًا للتمارين الرياضية التي تُشكّل فيها الرطوبة والعرق مصدر قلق أكبر.

ساعة هواوي جي تي رانر 2

ساعة هواوي جي تي رانر 2
 

تتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.32 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل وسطوع يصل إلى 3000 شمعة/م²، مما يُحسّن الرؤية في ضوء الشمس. كما أنها مصنوعة من زجاج كونلون من الجيل الثاني لضمان المتانة.


تركز هواوي بشكل كبير على ميزات الجري وتتتبع الساعة مؤشرات متقدمة مثل قوة الجري، وشدة التدريب، ومؤشر القدرة على الجري كما يمكنها التنبؤ بأوقات إنهاء السباق بناءً على البيانات السابقة أثناء الجري،

على الجانب الآخر تعرض الساعة مخططات السرعة في الوقت الفعلي، وأوقات إنهاء السباق المتوقعة، ومدى تقدمك أو تأخرك عن هدفك. كما تتضمن الساعة جهازًا رقميًا لتحديد السرعة وتذكيرات بتناول الطعام وإلى جانب الجري، تدعم الساعة أكثر من 100 وضع رياضي، بما في ذلك الجري والسباحة، وركوب الدراجات

ميزات ساعة هواوي جي تي رانر 2

ميزات ساعة هواوي جي تي رانر 2

تشمل الميزات الصحية تخطيط كهربية القلب، وتتبع تقلب معدل ضربات القلب، ومراقبة نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع النوم مع مراقبة التنفس، وتتبع الإجهاد، وتحليل عدم انتظام ضربات القلب. هذه الميزات للاسترشاد فقط.


أما عن قدرتات الشحن فتاتي الساعه بعمر بطارية بما يصل إلى 14 يومًا في الاستخدام الخفيف، وحوالي 7 أيام في الاستخدام المعتاد، وما يصل إلى 32 ساعة في وضع التمرين الخارجي مع تحديد دقيق للموقع. 

يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، ومكالمات البلوتوث، وتشغيل الموسيقى بشكل مستقل، ومسح رمز الاستجابة السريعة (QR). يعمل مع نظامي أندرويد وiOS،يبلغ سعر الساعة 349 جنيهًا إسترلينيًا

