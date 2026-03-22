قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

حمرا وبالبشاميل وبانيه.. طرق مختلفة لعمل الرنجة في العيد

اسماء محمد

تعد الرنجة من الأكلات الشعبية الشهيرة التى يتم تناولها في احتفالات عيد الفطر المبارك لذا ترغب النساء في تقديمها بطريقة مبتكرة خاصة في ثالث ورابع ايام العيد.

نعرض لكم طريقة عمل الرنجة بوصفات مميزة من خلال خطوات مجموعة من خبراء الطهي.
 

رنجة بالبشاميل لأميرة شنب


مقادير رنجة ببشاميل الليمون:
ملعقة كبيرة فلفل أسود مجروش
ملعقة كبيرة دقيق
زيت زيتون
عصير ليمون
شبت

طريقة عمل الرنجة بصوص البشاميل:
 فى طاسة على النار ضعي زيت الزيتون ثم الفلفل الأسود المجروش

ضعي الرنجة وشوحيها من  الجلد على النار ثم تقلب وتسخن على الجانب الآخر ثم اخرجيها.

ضعي مكانها ملعقة من الدقيق مع رشة من الفلفل الأسود مرة أخرى

اضيفي عصير الليمون مع القليل من الماء الساخن واتركيه على النار حتى يتجانس الصوص.

قدمي الرنجة مع الصوص والشبت على الوجه بالهنا.

طريقة عمل رنجة حمرا لنجلاء الشرشابى

مقادير رنجة حمراء:
رنجة مخلية
طحينة
بنجر مهروس
سبانخ مسلوقة مهروسة
زيت
بصل أخضر شرائح
عصير ليمون
ملح
كمون ناعم
شطة ناعمة ماء

طريقة عمل رنجة حمراء

في الكبة اخلطى الطحينة مع الماء والزيت والملح والكمون والشطة واخفقيهم جيدا.

 أضيفى البصل الأخضر وعصير الليمون ثم البنجر المهروس أو السبانخ ثم الرنجة وقلبى كل المكونات جيدا ثم تقدم بالهنا


 

رنجة بانية لنجلاء الشرشابى


المقادير
رنجة مخلية
بطاطس مسلوقة مهروسة
كزبرة خضراء
بصل أخضر
فلفل أسود
كمون ناعم
عصير ليمون
بيض
بقسماط
دقيق
ثوم
زيت

طريقة عمل رنجة بانيه

في الكبة اخفقي الرنجة مع البصل الأخضر والكزبرة والبقدونس والليمون والثوم جيدا.

اضيفي خليط الرنجة على البطاطس المهروسة ثم ضيفي القليل الكمون والثوم واخلطيهم.

شكلى خليط الرنجة اقراص وقلبيها فى الدقيق ثم البيض المخفوق بفلفل اسود ثم البقسماط.

اقلي الرنجة فى الزيت على النار ثم قدميها مع الخس أو السلطة أو العيش.

الكشري
الكشري
الكشري

