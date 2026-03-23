قبل إطلاقه الرسمي.. أهم مواصفات هاتف Vivo X300 Ultra

أشارت عدة تقارير إلى أن هاتف Vivo X300 Ultra سيأتي ببطارية سعتها حوالي 7000 مللي أمبير. وبينما من المقرر إطلاق الهاتف في 30 مارس، لم تؤكد الشركة سوى بعض تفاصيل الكاميرا، ولم تُعلن بعد عن المواصفات الأخرى، بما في ذلك سعة البطارية

مواصفات هاتف Vivo X300 Ultra

تكشف صورة هاتف Vivo X300 Ultra المتداولة على موقع Weibo عن العديد من التفاصيل الرئيسية حول مواصفاته. ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس .

يأتي الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 16 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي افتراضية (VRAM) سعتها 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت. وتشير لقطة الشاشة أيضًا إلى تضمين شريحتي Vivo VS1 وV3 يُذكر أن شريحة VS1 تتولى المعالجة المسبقة للصور (قبل معالج إشارة الصورة)، بينما تتولى شريحة V3+ المعالجة اللاحقة (بعد التقاط الصورة) لتحسين جودة الصور والفيديوهات النهائية.



أما عن قدرة الشحن فلا يحتوي هاتف Vivo X300 Ultra على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير وفقا للتسريبات بل يتميز ببطارية سعتها 6600 مللي أمبير، وهي أكبر من بطارية هاتف Vivo X300 Pro الحالية التي تبلغ سعتها 6510 مللي أمبير. لذا، من المتوقع أن تدوم بطارية X300 Ultra لأكثر من يوم مع الاستخدام العادي. وقد يدعم إصدار Ultra الشحن السلكي بقدرة 100 واط، بينما تشير تقارير أخرى إلى أنه قد يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 40 أو 50 واط.

وبالحديث عن سعة البطارية، سيحتوي هاتف Vivo X300s ، المقرر إطلاقه بالتزامن مع X300 Ultra، على أكبر بطارية في سلسلة X، حيث يُقال إنها بسعة هائلة تبلغ 7100 مللي أمبير/ساعة.

ومن المقرر أيضاً إطلاق هذه الأجهزة، إلى جانب جهاز Vivo Pad 6 Pro وكاميرا تصوير الفيديو التي يشاع أنها ستصدر، في 30 مارس.