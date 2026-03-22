أتلتيكو يتقدم على الريال بهدف لوكمان في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تقدم فريق أتلتيكو مدريد على ريال مدريد، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 29 ببطولة الدوري الإسباني.

جاء هدف أتلتيكو مدريد عن طريق أديمولا لوكمان في الدقيقة 33.

جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: موسو

خط الدفاع: روجيري – لو نورماند – هانكو – ليورنتي

خط الوسط: لوكمان – كاردوسو – كوكي – سيميوني

خط الهجوم: ألفاريز – جريزمان

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارباخال – روديجير – هاوسن – جارسيا

خط الوسط: فالفيردي – بيتارش – تشواميني

خط الهجوم: جولر – دياز – فينيسيوس

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 66 نقطة، فيما يأتي فريق أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 57 نقطة، فيما يتصدر برشلونة ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة