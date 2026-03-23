جامعة العاصمة تواصل جهودها في نشر الوعي الوقائي بين الطلاب والعاملين

نظمت وحدة الأزمات والكوارث بكلية الاداب جامعة العاصمة حملة توعوية موسعة تحت شعار «أمانك مسؤوليتنا»، بمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



استهدفت الحملة رفع مستوى الوعي لدى منسوبي الكلية بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة، حيث تضمنت شرحًا تفصيليًا لمخارج الطوارئ داخل المبنى الرئيسي، والتعريف بمسارات الإخلاء الآمن في حالات الطوارئ، إلى جانب تقديم إرشادات عملية حول كيفية الاستخدام الصحيح لطفايات الحريق.



كما حرص فريق وحدة الأزمات والكوارث على تقديم نماذج تطبيقية مبسطة لكيفية التصرف السليم في المواقف الطارئة، مثل الحرائق أو حالات الإخلاء المفاجئ، بما يعزز قدرة الأفراد على الاستجابة السريعة والفعالة.



وفي خطوة عملية لدعم أهداف الحملة، قامت الوحدة بتثبيت عدد من العلامات واللوحات الإرشادية داخل مبنى الكلية، لتسهيل الوصول إلى مخارج الطوارئ وتوضيح مسارات الإخلاء، بما يسهم في رفع كفاءة الاستعداد والتعامل مع الأزمات، ويعزز من بيئة تعليمية آمنة لجميع منتسبي الكلية.



وتأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية كلية الآداب الهادفة إلى نشر ثقافة الوقاية والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث، بما يدعم جهود الجامعة في الحفاظ على سلامة الأفراد والمنشآت، ويعكس التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.



أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن سلامة الطلاب والعاملين تأتي في مقدمة أولويات الجامعة، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه الحملات التوعوية يعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة داخل الحرم الجامعي.



وأضاف أن نشر الوعي الوقائي لا يقل أهمية عن العملية التعليمية، بل يُعد جزءًا أساسيًا منها، لما له من دور في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع مختلف الأزمات بكفاءة ووعي، مشيدًا بجهود كلية الآداب ووحدة الأزمات والكوارث في تنفيذ هذه المبادرة الهادفة.



أوضح الدكتور أحمد كامل راوي عميد كلية الآداب أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ مفاهيم السلامة بين الطلاب والعاملين، مؤكدًا أن حملة «أمانك مسؤوليتنا» تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز الوعي بإجراءات التعامل مع الأزمات والطوارئ.

وأشار إلى أن رفع درجة الاستعداد لدى جميع منتسبي الكلية يسهم في تقليل المخاطر والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مؤكدًا استمرار الكلية في تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تدعم بناء بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.