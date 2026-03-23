الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نجم أروكا البرتغالي يعبر عن استيائه من عدم ضمه لقائمة المنتخب

منار نور

عبر عمر فايد، المحترف بنادى أروكا البرتغالى، عن استيائه من عدم ضمه إلى قائمة المنتخب الوطنى الحالية.

وكتب فايد فى رسالة عبر حسابه الشخصى على «إنستجرام»: «دعم وتشجيع كامل لمنتخب بلدى.. لكن بصراحة عدم التواجد فى القائمة رغم اجتهادى المستمر واحترافى فى الدورى البرتغالى شىء محزن بالنسبة لى، أحترم كل القرارات لكن كنت أتمنى يكون فيه متابعة واهتمام أكبر، مستمر فى شغلى وواثق إن التعب عمره ما بيضيع».

قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - مهدي سليمان - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد- خالد صبحي - أحمد فتوح - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - مهند لاشين - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمود تريزيجيه -عمر مرموش - إبراهيم عادل -هيثم حسن - إسلام عيسي.

الهجوم: مصطفى محمد - ناصر منسي.

وينطلق معسكر المنتخب اليوم الأحد 22 مارس بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر على أن تتوجه بعثة المنتخب إلى مدينة جدة يوم 25 مارس لمواجهة المنتخب السعودي يوم 27 قبل السفر يوم 28 إلى إسبانيا لخوض المباراة الثانية يوم 31 من الشهر ذاته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

توروب

صدمة للأهلي.. خالد الغندور يفجر مفاجأة حال رحيل ييس توروب

المتهم

شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الأهلي

حسن المستكاوي يوجه رسالة نارية للاتحاد الأفريقي

محمد صبحي

الزمالك يقرر توقيع عقوبه ماليه ضخمه علي محمد صبحي

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف: الشائعات خطر على استقرار المجتمع .. وهذه سبل مواجهتها

وزارة الأوقاف

هل صيام الست من شوال من علامات قبول الطاعة في رمضان؟.. الأوقاف توضح

أعمال الرسول قبل الفجر

ماذا كان يفعل رسول الله قبل الفجر؟.. 7 أعمال ودعاء أبشر بمعجزة قريبة

بالصور

شهي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر فى المنزل

أطعمة يفضل الابتعاد عنها مع فرط نشاط الغدة الدرقية

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد