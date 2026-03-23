نجم أروكا البرتغالي يعبر عن استيائه من عدم ضمه لقائمة المنتخب

عبر عمر فايد، المحترف بنادى أروكا البرتغالى، عن استيائه من عدم ضمه إلى قائمة المنتخب الوطنى الحالية.

وكتب فايد فى رسالة عبر حسابه الشخصى على «إنستجرام»: «دعم وتشجيع كامل لمنتخب بلدى.. لكن بصراحة عدم التواجد فى القائمة رغم اجتهادى المستمر واحترافى فى الدورى البرتغالى شىء محزن بالنسبة لى، أحترم كل القرارات لكن كنت أتمنى يكون فيه متابعة واهتمام أكبر، مستمر فى شغلى وواثق إن التعب عمره ما بيضيع».

قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - مهدي سليمان - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد- خالد صبحي - أحمد فتوح - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - مهند لاشين - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمود تريزيجيه -عمر مرموش - إبراهيم عادل -هيثم حسن - إسلام عيسي.

الهجوم: مصطفى محمد - ناصر منسي.

وينطلق معسكر المنتخب اليوم الأحد 22 مارس بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر على أن تتوجه بعثة المنتخب إلى مدينة جدة يوم 25 مارس لمواجهة المنتخب السعودي يوم 27 قبل السفر يوم 28 إلى إسبانيا لخوض المباراة الثانية يوم 31 من الشهر ذاته.