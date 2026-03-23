خلافات قديمة.. إصابة 4 أشخاص في تجدد خصومة بسوهاج

شهدت قرية أم دومة بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين عدد من الأهالي؛ أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وسط حالة من التوتر والذعر بين سكان القرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طما المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول عدد من المصابين إلى مستشفى طما المركزي؛ نتيجة مشاجرة نشبت بين طرفين بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين نشوب المشاجرة بين طرفين من أهالي قرية أم دومة، حيث ضم الطرف الأول كلًا من “م.ن.ف”، 20 عامًا، مصاب بسحجات بالخد الأيسر واليد اليمنى، و“أ.ن.ف”، 29 عامًا، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجة أسفل الرقبة.

و“ك.ف.ش”، 51 عامًا، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، فيما ضم الطرف الثاني “ع.ح.م”، 51 عامًا، مصاب بجرح قطعي وكدمات بالساعد الأيمن، فضلًا عن تمزق بالأوتار والأربطة بالكتف اليسرى.

وبسؤال المصابين وشهود العيان، تبادل الطرفان الاتهامات بالتعدي على بعضهم البعض بالضرب؛ بسبب خلافات سابقة بينهم، تطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها أدوات حادة؛ ما أسفر عن وقوع تلك الإصابات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، كما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي أطراف المشاجرة وفرض السيطرة الأمنية بالمنطقة لمنع تجدد الاشتباكات.