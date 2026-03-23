تراجع العملات الآسيوية بسبب صعود الدولار ومخاوف تصاعد الصراع في إيران

ضعفت معظم العملات الآسيوية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بينما استقر الدولار الأمريكي، مع مخاوف الأسواق من تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بعد إنذار حاد وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران.

وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أن الأسواق الإقليمية ظلت متوترة مع ارتفاع أسعار النفط، ما زاد المخاوف بشأن التضخم المرتبط بالطاقة ورفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة لأسعار الفائدة .

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي وعقود الدولار الآجلة خلال التداولات الآسيوية بعد تراجعهما الأسبوع الماضي.

كانت الروبية الهندية من أسوأ العملات أداءً، حيث ارتفع الدولار/روبية بنسبة 0.3% ليتجاوز مستوى 94 روبية لأول مرة في التاريخ.

وتعد الهند من أكثر الدول عرضة لتأثرها باضطرابات إمدادات النفط والغاز، مع توقع أن يضغط ارتفاع أسعار النفط بشدة على العملة المحلية.

وأشار الإعلام الهندي إلى نقص محتمل في الغاز، مع اعتماد البلاد على استيراد نحو 80% من استهلاكها النفطي والغازي، مع جزء كبير من الشحنات القادمة من الشرق الأوسط.

وساهمت تدخلات مستمرة من البنك المركزي الهندي في الحد من مزيد من الانخفاضات العميقة للروبية.

وارتفع الدولار أمام الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.2% لكنه ظل دون أعلى مستوى له منذ 17 عامًا الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وتلقى الوون دعمًا من توقعات أن يكون تعيين شون هونج سونج محافظًا للبنك المركزي الكوري حازمًا، مع احتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وأشاد المحللون بمواقف شون السابقة التي تميل إلى التشدد، خاصة تحذيره من الإقراض المفرط والسيولة الزائدة ومخاطر التضخم.

وأشار محللون إلى أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في يوليو، مع تصاعد الضغوط التضخمية نتيجة الأزمة الإيرانية.

وعلى نطاق أوسع، ضعف معظم العملات الآسيوية، حيث ارتفع الدولار/ين الياباني بنسبة 0.1%، وزاد الدولار/يوان الصيني نحو 0.4%؛ كما ارتفع الدولار/دولار سنغافورة 0.1%، في حين تراجع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.6%.

وتستمر الأسواق في متابعة التطورات في الحرب الإيرانية، بعد تهديد ترامب لطهران بمنحها 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة ضربات أمريكية على البنية التحتية للطاقة.

وردت إيران بتهديدات بمهاجمة منشآت الطاقة والمياه في الشرق الأوسط وإغلاق المضيق بالكامل، مع استمرار القتال في الأسبوع الرابع على التوالي دون علامات واضحة على تهدئة.