تراجع العملات الآسيوية بسبب صعود الدولار ومخاوف تصاعد الصراع في إيران

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن بوست: توسع غير مسبوق لعملاء الهجرة في المطارات الأمريكية بعد تهديد ترامب
وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين
بدون أسيست وهدف يتيم.. صيام تهديفي لـ زيزو " صفقة القرن" محليا وقاريا
إيران تهدد بإغلاق الخليج الفارسي بالكامل وزرع ألغام بحرية حال استهداف سواحلها
خسائر كبيرة للذهب والفضة بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتزايد ضغوط التضخم
رئيس الوزراء البريطاني: مضيق هرمز يحتاج إلى دراسة متأنية وخطة قابلة للتطبيق
ترامب : السلام يتحقق من خلال القوة.. وإسرائيل تشن غارات على طهران
إعلام إسرائيلي: بلاغات عن سقوط رؤوس عنقودية في عدة مناطق بتل أبيب
إسرائيل تشدد قيود السفر الجوي.. تقليص الرحلات والمسافرين وسط تصاعد التهديدات
"خبطتين في الرأس توجع".. غياب 3 نجوم سوبر عن ودية مصر والسعودية
التعليم العالي: تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها بالخارج ضمن أولويات الوزارة
سويسرا : الموافقة على بدء إعادة تشغيل محطة جوسجن للطاقة النووية
english EN
أخبار العالم

تراجع العملات الآسيوية مع صعود الدولار ومخاوف تصاعد الصراع في إيران
أ ش أ

 ضعفت معظم العملات الآسيوية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بينما استقر الدولار الأمريكي، مع مخاوف الأسواق من تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بعد إنذار حاد وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران.

وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أن الأسواق الإقليمية ظلت متوترة مع ارتفاع أسعار النفط، ما زاد المخاوف بشأن التضخم المرتبط بالطاقة ورفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة لأسعار الفائدة .

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي وعقود الدولار الآجلة خلال التداولات الآسيوية بعد تراجعهما الأسبوع الماضي.

كانت الروبية الهندية من أسوأ العملات أداءً، حيث ارتفع الدولار/روبية بنسبة 0.3% ليتجاوز مستوى 94 روبية لأول مرة في التاريخ.

وتعد الهند من أكثر الدول عرضة لتأثرها باضطرابات إمدادات النفط والغاز، مع توقع أن يضغط ارتفاع أسعار النفط بشدة على العملة المحلية.

وأشار الإعلام الهندي إلى نقص محتمل في الغاز، مع اعتماد البلاد على استيراد نحو 80% من استهلاكها النفطي والغازي، مع جزء كبير من الشحنات القادمة من الشرق الأوسط.

وساهمت تدخلات مستمرة من البنك المركزي الهندي في الحد من مزيد من الانخفاضات العميقة للروبية.

وارتفع الدولار أمام الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.2% لكنه ظل دون أعلى مستوى له منذ 17 عامًا الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وتلقى الوون دعمًا من توقعات أن يكون تعيين شون هونج سونج محافظًا للبنك المركزي الكوري حازمًا، مع احتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وأشاد المحللون بمواقف شون السابقة التي تميل إلى التشدد، خاصة تحذيره من الإقراض المفرط والسيولة الزائدة ومخاطر التضخم.

وأشار محللون إلى أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في يوليو، مع تصاعد الضغوط التضخمية نتيجة الأزمة الإيرانية.

وعلى نطاق أوسع، ضعف معظم العملات الآسيوية، حيث ارتفع الدولار/ين الياباني بنسبة 0.1%، وزاد الدولار/يوان الصيني نحو 0.4%؛ كما ارتفع الدولار/دولار سنغافورة 0.1%، في حين تراجع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.6%.

وتستمر الأسواق في متابعة التطورات في الحرب الإيرانية، بعد تهديد ترامب لطهران بمنحها 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة ضربات أمريكية على البنية التحتية للطاقة.

وردت إيران بتهديدات بمهاجمة منشآت الطاقة والمياه في الشرق الأوسط وإغلاق المضيق بالكامل، مع استمرار القتال في الأسبوع الرابع على التوالي دون علامات واضحة على تهدئة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

المتهم

شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

خالد الغندور

إمام عاشور رجع.. تعليق غير متوقع من خالد الغندور بعد تأهل الزمالك في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

"بيتكوين" تتراجع إلى 68 ألف دولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

"بيتكوين" تتراجع إلى 68 ألف دولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

إسرائيل تدمر جسراً آخر على نهر الليطاني جنوب لبنان

إسرائيل تدمر جسراً جديدا على نهر الليطاني جنوب لبنان

إيلون ماسك

إيلون ماسك يخطط لبناء مصنع رقائق متقدمة لدعم طموحات الذكاء الاصطناعي والروبوتات

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ملابس كاجوال.. ريم سامي تحتفل بالعيد مع زوجها | صور

بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها

شهي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر فى المنزل

طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل

أطعمة يفضل الابتعاد عنها مع فرط نشاط الغدة الدرقية

أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد