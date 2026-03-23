إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالوادي الجديد.. أسماء

أصيب 5 أشخاص، اليوم الاثنين، في انقلاب تروسيكل على طريق قرية اللواء صبيح العمومي الواصل بمدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبيّن أن المصابين هم: محمد رمضان أبو الوفا 15 عامًا، حازم رمضان أبو الوفا 12 عامًا، مريم رمضان أبو الوفا 17 عامًا، فرحة سيد شعبان 16 عامًا، ونفيسة جاد الله محمد 37 عامًا، وجميعهم مقيمون بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة.

انتقلت سيارات الإسعاف فور الإبلاغ إلى موقع الانقلاب، وأسرعت بنقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقّي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر رسمي بملابسات الحادث، فيما جرى نقل المصابَين الأول والثالث إلى مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط لاستكمال العلاج في ظل تخصصات أعلى.