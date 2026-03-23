صحة الوادي الجديد تستكمل فعاليات حملة 365 يوم سلامة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد، عن استكمال عمل فرق التثقيف الصحي ضمن فعاليات حملة 365 يوم سلامة في جميع المنشآت الصحية بالقرى والمدن.

وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز سلامة المرضى ورفع مستوى الثقافة الصحية لدى المواطنين، بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وتوجيهات ودعم حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة

الأنشطة التوعوية الجديدة

وقال وكيل صحة الوادى الجديد أن الأنشطة التوعوية الجديدة إيصال المعلومات بأسلوب تفاعلي مبتكر، يركز على مشاركة المريض في رحلة العلاج وفهم دوره الأساسي في الوقاية، والالتزام بالخطة العلاجية، والإفصاح عن التاريخ الصحي، وطرح الأسئلة لضمان تجربة علاجية آمنة وفعّالة.

وأكد على أن هذه الجهود ليست مجرد حملات مؤقتة، بل جزء من استراتيجية مستدامة لترسيخ ثقافة سلامة المرضى، وتحويل الوعي الصحي إلى ممارسة يومية، تعكس أهمية مشاركة الجميع — من فرق طبية ومواطنين — لتحقيق أفضل النتائج الصحية.