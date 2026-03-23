وفقا لقرارات الحكومة.. دار الاوبرا المصرية تصدر بيانا بشأن مواعيدها الجديدة

اعلنت دار الاوبرا المصرية مواعيد فعاليتها الجديدة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن غلق المحلات بدءا من التاسعة مساءً، لترشيد استهلاك الكهرباء بالتزامن مع الاحداث العالمية الراهنة.

وأصدرت دار الأوبرا بيانًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، جاء فيه: “تنويه لجمهورنا العزيز، بناءً على تعليمات مجلس الوزراء، يسعدنا إبلاغكم بأن جميع حفلاتنا وعروضنا الفنية ستبدأ في تمام الساعة 6:30 مساءً، وذلك اعتبارًا من 28 مارس 2026، نسعد دائما باستقبالكم، ونتمنى لكم سهرات فنية ثقافية مميزة”.

قرارات دكتور مصطفى مدبولي

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الأربعاء الماضي بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر، أننا أمام أزمة عالمية حقيقة تؤثر على اقتصاد جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قرأت المشهد مبكرًا ولجأنا إلى إتخاذ قرارات تحقق أقل الأضرار على الدولة والمواطن.

وأضاف أن فاتورة الغاز الطبيعي الشهرية التي كانت مصر تستوردها قبل الحرب بحوالي 560 مليون دولار بينما نستورد نفس الكمية بعد الحرب الآن بحوالي مليار و650 مليون دولار، كما أن طن السولار كان قبل الحرب بـ 665 دولار بينما أصبح سعره الآن 1604 دولار.

وتابع «مدبولي»، أنه سيتم غلق المطاعم والمحلات والكافيهات والمولات من التاسعة مساءً بداية من 28 مارس الجاري ولمدة شهر عدا الخميس والجمعة، ودراسة ما يمكن أن يحدث بعد هذه الفترة، بجانب وقف إضاءة الإعلانات بالشوارع والميادين العامة، واستمرار العمل على تخفيض الإضاءة بالشوارع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إرجاء المشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من السولار.