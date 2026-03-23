قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب : دمرنا 85 سفينة وجميع منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية .. وقتلنا قادة الصف الأول
الصلح ميرحهمش والغل ساقهم .. جريمة مثيرة تنهي أمل شاب في الزواج بالمنيا
ترامب: المحادثات مع إيران بدأت بعد التهديد بقصف محطات الطاقة
بعد تراجع ترامب.. إيران تتوعد بتهجيز مفاجآت جديدة في الأيام المقبلة
الإفتاء: استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض مُحرم شرعا
هناء جميل : علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر .. لا تتجاهلها
3 أسابيع فاصلة.. ترامب يحدد 9 أبريل المقبل لوقف الحرب ضد إيران
المقاولون العرب يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بالتحقيق في مباراة بتروجت
سرقة الأراضي اللبنانية.. سموتريتش يدعو لمد حدود إسرائيل إلى نهر الليطاني
اللهم بحق فاطمة.. الحبيب علي الجفري ينشر دعاء خطبة عيد الفطر 2026
خطة وتشكيل متوقع.. كيف يفكر حسام حسن في وديتي السعودية وإسبانيا؟
انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه بعد أنباء الاتفاق الأمريكي - الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وفقا لقرارات الحكومة.. دار الاوبرا المصرية تصدر بيانا بشأن مواعيدها الجديدة

دار الاوبرا المصرية
دار الاوبرا المصرية
تقى الجيزاوي

اعلنت دار الاوبرا المصرية مواعيد فعاليتها الجديدة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن غلق المحلات بدءا من التاسعة مساءً، لترشيد استهلاك الكهرباء بالتزامن مع الاحداث العالمية الراهنة.

وأصدرت دار الأوبرا بيانًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، جاء فيه: “تنويه لجمهورنا العزيز، بناءً على تعليمات مجلس الوزراء، يسعدنا إبلاغكم بأن جميع حفلاتنا وعروضنا الفنية ستبدأ في تمام الساعة 6:30 مساءً، وذلك اعتبارًا من 28 مارس 2026، نسعد دائما باستقبالكم، ونتمنى لكم سهرات فنية ثقافية مميزة”.

قرارات دكتور مصطفى مدبولي

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الأربعاء الماضي بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر، أننا أمام أزمة عالمية حقيقة تؤثر على اقتصاد جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قرأت المشهد مبكرًا ولجأنا إلى إتخاذ قرارات تحقق أقل الأضرار على الدولة والمواطن.

وأضاف أن فاتورة الغاز الطبيعي الشهرية التي كانت مصر تستوردها قبل الحرب بحوالي 560 مليون دولار بينما نستورد نفس الكمية بعد الحرب الآن بحوالي مليار و650 مليون دولار، كما أن طن السولار كان قبل الحرب بـ 665 دولار بينما أصبح سعره الآن 1604 دولار.

وتابع «مدبولي»، أنه سيتم غلق المطاعم والمحلات والكافيهات والمولات من التاسعة مساءً بداية من 28 مارس الجاري ولمدة شهر عدا الخميس والجمعة، ودراسة ما يمكن أن يحدث بعد هذه الفترة، بجانب وقف إضاءة الإعلانات بالشوارع والميادين العامة، واستمرار العمل على تخفيض الإضاءة بالشوارع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إرجاء المشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من السولار.

الاوبرا المصرية قرارات دكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي

