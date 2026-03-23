قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عماد الدين حسين: مصر تلعب دورا محوريا في خفض التصعيد وحماية الأمن القومي العربي
تحركات دبلوماسية مفاجئة.. نتنياهو ونائب ترامب يبحثان اتفاقا أمريكيا إيرانيا محتملا
سلسلة غارات جوية .. المقر الرئيسي للحرس الثوري الإيراني تحت القصف الإسرائيلي
ترامب: هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
حسام عبدالمجيد: مش هلعب في مصر إلا للزمالك
السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام.. 10 أسرار روحانية عظيمة تكشف مكانتها
الأمور غير مستقرة.. بن شرقي يثير الجدل بحذف اسم الأهلي من حسابه على إنستجرام
رجعوا السويسري تاني .. قرارات عاجلة في الأهلي بقيادة منصور وعبد الحفيظ
بعد حريق غامض.. حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد آر فورد" تصل اليونان
من ورا النادي .. إمام عاشور يصدم الأهلي بصفقة مرعبة
التجسس على السفارة الإسرائيلية.. تحرك دبلوماسي مفاجئ من بريطانيا ضد إيران
موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وكيل تشريعية النواب: التمييز بين سياسة الدولة والاجتهادات الفردية ضرورة مع التوترات الإقليمية

النائب طاهر الخولي
فريدة محمد

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن العلاقات بين مصر ودول الخليج راسخة تاريخيًا، وقائمة على أسس الأخوة والمصير المشترك، ومدعومة بروابط ثقافية ودينية وإنسانية. وأوضح أن هذه العلاقات ليست وليدة اجتهادات شخصية، بل هي نتاج سياسات واضحة وممارسات رسمية ثابتة تعكس التزام الدولة بأمن واستقرار المنطقة العربية بأكملها، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا اجتماعيًا قادرًا على التمييز الدقيق بين الرأي الشخصي والموقف الرسمي والشعبي للدولة المصرية.

وأضاف النائب طاهر الخولي أنه في أوقات الأزمات الكبرى، يُصبح التمييز بين الرأي الشخصي والموقف الرسمي والشعبي ضرورة حتمية، مؤكدًا أن ما يُنشر من مقالات وآراء على صفحات بعض السياسيين أو الصحفيين عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يمثل بأي حال من الأحوال موقف الدولة المصرية أو إرادة شعبها، بل هو مجرد اجتهادات شخصية قد تصيب وقد تخطئ، ولا يجوز البناء عليها أو اعتبارها مرجعًا.

وأشار " الخولي " إلى أن الدولة المصرية لديها مؤسساتها وآلياتها الرسمية لإعلان مواقفها، سواء عبر البيانات أو التصريحات الصادرة عن المسؤولين المخولين بذلك، مؤكدًا أن هذه المصادر هي المرجعية الوحيدة لفهم سياسات الدولة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وليس الاجتهاد الفردي الذي يصدر من بعض أصحاب الرأي مهما بدا منطقيًا أو مقنعًا.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه في ظل التوترات الراهنة في المنطقة، شدد الخولي على أن أي آراء شخصية أو اجتهادات فردية ليست مصدرًا موثوقًا لفهم سياسات الدولة أو مواقفها الرسمية، ولا تمثل إرادة الشعب المصري، موضحًا أن الشعب بطبيعته يقف بجانب أشقائه العرب، مدفوعًا بروابط الدين واللغة والتقاليد، بينما تظل الرؤية الفردية مجرد انعكاس لمشاعر واهتمامات شخصية لا ترقى إلى مستوى الموقف الرسمي للدولة أو للشعب المصري بمختلف طوائفه.

وأكد وكيل تشريعية النواب أن الرهان يبقى على وعي الشعوب وقدرتها على التمييز بين الرأي الشخصي والموقف الرسمي، وبين المعلومات الدقيقة والاجتهادات الفردية، وهو الوعي الذي يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بثقة وحكمة، مشددًا على أن أي اجتهاد شخصي، مهما بدا منطقيًا، يظل مجرد رأي فردي لا يعكس موقف الدولة أو إرادة الشعب، وأن الرجوع إلى المصادر الرسمية يظل الأساس لفهم التوجهات الحقيقية وتحليل الأحداث بعقلانية وموضوعية.

المستشار طاهر الخولي مجلس النواب دول الخليج الخارجية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

سعر الذهب

هبوط حاد في سعر الذهب وعيار 21 يخسر 700 جنيه من أعلى قيمة

أسعار الطماطم

متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

الدولار

وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

الذهب اليوم

الذهب يواصل الهبوط ويتراجع بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية

ترشيحاتنا

ايران

وزير أردني سابق: مصر تقود جهود إنهاء الحرب الإيرانية

ترامب

مصر تحرص على ضبط التصعيد وفتح باب المفاوضات في الأزمة الإيرانية

ترامب

أسعار النفط تتراجع بعد قرار ترامب بتأجيل ضرب محطات الطاقة الإيرانية

بالصور

هناء جميل : علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر .. لا تتجاهلها

علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر.. لا تتجاهلها

مشروب بسيط قبل النوم يجعل بشرتك أصغر 10 سنوات.. السر في مكون واحد فقط

بشرة

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

أسرار وطريقة عمل البساريا المقلية المقرمشة

اسرار البسارية المقلية المقرمشة

فيديو

ابنة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

ابنة فؤاد الهاشم ترد على إساءت والدها لمصر.. ما القصة

مخرج وننسى اللي كان

هبدة كل سنة.. عمرو محمود ياسين يرد على شائعات نهاية وننسى اللي كان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب : إمام وخطيب

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

المزيد