127 ألف زائر لحدائق وزارة الزراعة خلال اجازة عيد الفطر

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بذلت جهودا مكثفة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة، واستمرار تقديم الدعم للمربين.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة، إن الحدائق التابعة للوزارة، شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين الباحثين عن الترفيه خلال أيام العيد، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار 127 ألف زائر، لحدائق: الأسماك بالزمالك، وحدائق الحيوان الإقليمية بمحافظات: الشرقية، الفيوم، بني سويف، الإسكندرية، وكفر الشيخ، لافتا إلى أنه تم توفير كل سبل الراحة والأمان للزوار مع الحفاظ على المظهر الحضاري لهذه المنشآت.

وأكد رئيس الهيئة، على استمرار العمل بالمستشفى البيطرى بالعباسية بكامل طاقته خلال الإجازة، حيث تم تقديم 60 خدمة بيطرية متنوعة، شملت: 39 حالة كشف وعلاج باطني، 7 حالات جراحية واستخدام تقنية السونار، 5 فحوصات معملية دقيقة، إضافة إلى 9 حالات تحصين وإقامة علاجية.

وفيما يتعلق بتعزيز منظومة التواصل مع المواطنين، أشار الأقنص إلى مواصلة الخط الساخن عمله على مدار الساعة، حيث تم استقبال والتعامل مع 37 بلاغاً خلال فترة العيد، لافتا إلى انه تم التعامل الفوري معها من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، وتوجيه فرق التعامل الميداني للفحص، مع تقديم الإرشادات اللازمة للمواطنين لضمان السلامة العامة.

وقال ان الهيئة كثفت أيضا جهودها الرقابية من خلال لجان المرور والمتابعة على أسواق اللحوم لضمان سلامة المعروض وصلاحيته للاستهلاك الآدمي بالتنسيق مع الجهات الرقابية، إضافة الى المزارع لمتابعة الحالة الصحية للقطعان وتقديم الدعم الفني اللازم للمربين في مواقع الإنتاج.