بالصلصة والتقلية.. طريقة مختلفة لعمل الرنجة بالفحم

تعد الرنجة من أشهر الأكلات المقدمة في احتفالات عيد الفطر المبارك، لذا، نقدم لكِ طريقة غير تقليدية لتقديم الرنجة المطبوخة.

ونعرض في السطور التالية، طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم، من خلال خطوات “الشيف توتا مراد” مقدمة برنامج “عيش وملح” على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير الرنجة المطبوخة

4 سمكات رنجة مخلية

سمكة رنجة سليمة

فلفل حار مفروم أحمر وأخضر

بصل مفروم ناعم

2 فص ثوم

طماطم مكعبات صغيرة

زيت

كمون

شطة

بابريكا

كوب عصير طماطم

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

2 ليمونة أنصاف

كزبرة خضراء مفرومة

فحمة وورق فويل للتدخين



طريقة عمل الرنجة المطبوخة بالصلصة

سخني الزيت على النار ثم ضعي فيه البصل وشوحيه جيدا ثم ضعي الفلفل الحار وقلِّبي حتى يتغير لونهم.

ضعي الثوم ثم أضيفي التوابل وقلِّبي ، ثم عصير الطماطم والطماطم والصلصة، واتركيها حتى تتسبك، ثم أضيفي الكزبرة الخضراء وعصير الليمون وقلِّبي جيدا .

ضعي الرنجة وقلِّبي مرة أخرى، ثم ضعي “فحمة مشتعلة (مدخنة)” داخل ورق فويل، وضعيها في منتصف طبق الرنجة المطبوخة.

غطى طبق الرنجة وبداخله قطعة الفحم، جيدا، واتركيها قليلا حتى تكتسب الطعم، ثم قدميها مع الليمون والخبز البلدي.