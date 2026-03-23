مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة الوداد المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن الوداد توصل لاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للاهلي والزمالك، على تولي مهمة تدريب الفريق، خلال الفترة المقبلة خلفا لـ محمد أمين بن هاشم.

وكتب هشام حنفي نجم الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير مغربية" نادي الوداد بات قريب من التعاقد مع باتريس كارتيرون لتولي القيادة الفنية خلفًا لـ أمين بنهاشم، عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية.

وأنهى المدرب الفرنسي مؤخرا تجربته مع أم صلال القطري في يناير الماضي بعد موسم واحد، ويملك سجلا تدريبيا حافلا شمل أندية بارزة مثل الرجاء الرياضي، والزمالك، والأهلي، والنصر، وتي بي مازيمبي، كما بدأت مسيرته التدريبية مع منتخب مالي عام 2012.