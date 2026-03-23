استقرار حالة الطفلة ساندي الناجية من الغرق أول أيام العيد بدمياط

حرص الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، على الاطمئنان على الحالة الصحية للطفلة ساندي أحمد مجدي عيد، ضحية حادث كارو بقرية البستان، حيث التقى بأسرتها وقدم لهم الدعم، مؤكدًا أنها في حالة جيدة وبكامل وعيها وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتسير حالتها نحو الشفاء بإذن الله.



وأشاد بالدور المتميز الذي قامت به الأطقم الطبية بمستشفى دمياط العام، من أطباء وتمريض وكافة الكوادر المعاونة، لما قدموه من رعاية طبية متكاملة وجهد متواصل في التعامل مع الحالة منذ لحظة دخولها، بما يعكس مستوى الاحترافية والإنسانية في الأداء.

كما وجّه الشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور محمد اللبان، على حسن التنظيم والإشراف والمتابعة المستمرة، والتي كان لها بالغ الأثر في استقرار الحالة وتحسنها.

كما استمع إلى عدد من المرضى والمترددين، للتأكد من مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، موجهًا بسرعة تلبية احتياجاتهم.

وفي ختام الجولة، أكد وكيل وزارة الصحة بدمياط استمرار تقديم الدعم الكامل للمنظومة الصحية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة