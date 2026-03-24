استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بعد أنباء الاتفاق الأمريكي - الإيراني

يستعرض موقع صدي البلد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بعد أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وفق أحدث الأسعار المعلنة



البنك المركزي المصري: 52.290 جنيه للشراء و52.428 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك HSBC يسجل 52.320 جنيه للشراء و52.420 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 52.300 جنيه للشراء و52.359 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

بنك مصر: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 52.290 جنيه للشراء و52.390 جنيه للبيع

QNB الأهلي: 52.270 جنيه للشراء و52.370 جنيه للبيع