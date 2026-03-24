عمرو دياب يعلن تأجيل حفله الغنائي في دبي

كشف الفنان عمرو دياب، عن تأجيل حفل دبي، بعدما كان من المقرر إحيائه فى أبريل المقبل.

وكتب "الهضبة" فى تغريدة له عبر حسابه بـ"إكس" : "حفل عمرو دياب، الذي كان ميعاده 4 أبريل في دبي، سيتم تأجيله، ونحن حاليًا نعمل على تحديد موعد جديد، وحين يتم تحديده، سوف نكشف عنه، ونشكر جميع الجمهور على تفهمكم"

عمرو دياب يتصدر التريند في رمضان 2026

تصدر النجم عمرو دياب مؤشرات البحث على محرك جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غنائه أغنية لصالح إحدى شركات الاتصالات بعنوان "القاعدة دي ناقصاك"، وظهر معه في الأغنية أبنائه عبدالله وجانا وكنزي ونور، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.