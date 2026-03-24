بتكلفة 3ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 70%..رصف طريق جسر مصرف سينتماي بطريق ديرب نجم / ميت غمر

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وفي هذا الإطار، تابع أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم إستكمال أعمال رصف الطرق الداخلية بالمركز والتي شملت "طريق جسر مصرف سينتماي" بداية من طريق (ديرب نجم / ميت غمر وحتى الطريق الدائري)، وذلك بطول ٥٠٠ متر وعرض ٦ أمتار، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلي ٧٠% وبتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون جنيه وذلك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الإنجاز للإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين كفاءة الطرق الداخلية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحة للمواطنين.