ملتقى قمرة السينمائي يعلن عن 49 مشروعاً لدورته الجديدة.. التفاصيل الكاملة

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن إقامة النسخة الثانية عشرة من ملتقى قمرة السينمائي عبر الإنترنت بمشاركة 49 مشروعاً من 39 بلداً.

في ظلّ التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن تنظيم النسخة المقبلة من ملتقى قمرة السينمائي عبر الإنترنت، وذلك حرصاً على سلامة وأمان الضيوف والقائمين على المشاريع والفرق المشاركة.



وسيواصل برنامج الملتقى تقديم فرص قيّمة للتواصل والدعم الإرشادي لـ 49 مشروعاً من مختلف أنحاء العالم من خلال جلسات تنظم عبر الإنترنت، وذلك في الفترة من 27 مارس إلى 8 أبريل 2026.



يعدّ ملتقى قمرة السينمائي المبادرة السينمائية الأطول استمرارية والأولى من نوعها في المنطقة، حيث يواصل دعم صُنّاع الأفلام الذين يخوضون تجاربهم الأولى أو الثانية، من خلال تقديم إرشاد خاص، وإتاحة الوصول إلى أهم خبراء الصناعة، والتطوير الإبداعي للمشاريع في مختلف مراحل الإنتاج. وتعكس المشاريع التي تشارك في عام 2026 تنوع القصص والمواضيع التي تطرحها، بدءاً من السرديات الشخصية وصولاً إلى القضايا المميزة حول التاريخ والأساطير والهوية، بما يؤكد مكانة قمرة كمنصة حيوية للأصوات السينمائية الجديدة من قطر والمنطقة والعالم.

تتنوع المشاريع المختارة بين الأفلام الطويلة والقصيرة والمسلسلات التلفزيونية ومسلسلات الويب، لتجسّد قوة السيّنما في بناء جسر يربط بين القضايا الشخصية والسياسية، المحلية والعالمية، الواقعية والخيالية. ومن ضمن المشاريع ال 49 المشاركة، تشمل القائمة 47 مشروعاً حصلت على دعم من برنامج المنح بمؤسسة الدوحة للأفلام، و 5 مشاريع حصلت على دعم من صندوق الفيلم القطري التابع للمؤسسة. وتشمل المشاريع المشاركة 15 مشروعاً لصناع أفلام من قطر، من بينهم 10 صناع أفلام قطريين، إلى جانب 17 مشروعاً تم تطويرها من خلال برامج التدريب المختلفة التي تنظمها المؤسسة.

المشاريع المشاركة في قمرة 2026 هي:

مرحلة التطوير – أفلام روائية طويلة

تكلّم (تونس/فرنسا/إيطاليا/قطر) للمخرج نجيب كثيري. يروي قصة فتى تونسي أسمر البشرة يسعى لاستعادة صوته في مجتمع يحاول حرمانه منه.

الملكة الطاووس (قطر) للمخرجتين عائشة الجيدة وخلود العلي. يسرد حكاية أخ وأخت في عائلة قطرية ينتقلان إلى عالم أسطوري، ويتوجب عليهما العثور على ثلاث لآلئ سحرية للعودة إلى المنزل.

العسّاس (ليبيا/الجزائر/كندا/فرنسا/قطر) للمخرج مهند الأمين.

شقيقان يبحثان في وادٍ ليبي بعيد عن الودّان، وهو نوع من الأغنام الجبلية البرية، حيث يبقى أملهما الوحيد في راعٍ يرفض إرشادهما.

الكوكب المفقود (مصر/ألمانيا/إيطاليا/بولندا/قطر) للمخرجين مروان عمارة وتوم روزنبرغ. يتتبع رحلة مسعف في شوارع القاهرة بحثاً عن زوجته المفقودة، مسترشداً بأحلام من المستقبل ترسلها ابنته المفجوعة.



بنت الرياح (تونس/قطر) للمخرجة مفيدة فضيلة. في تونس، تلجأ عايدة إلى رياضة التزلج كوسيلةٍ للهروب من واقعٍ خانق. وعندما يعود والدها الذي بات على وشك الموت، يتوجّب عليها مواجهة الماضي، ورسم ملامح مستقبلها.



بعد الأربعين (مصر/المملكة العربية السعودية/قطر) للمخرج سامح علاء. تتداعى حياة امرأة بعد وفاة زوجها المفاجئة في القاهرة. وأثناء نقل جثمانه إلى الوطن، تكتشف ذاتها الداخلية.



قمرة (لبنان/فرنسا/الدنمارك/ألمانيا/قطر) للمخرجة ميشيل كسرواني. يسرد قصة دارين، التي تعيش داخل فقاعة خيالية من صنعها، لكنها تنفجر عندما تواجه الواقع القاتم لبلدٍ يعيش في أزمة.



مرحلة التطوير – أفلام وثائقية طويلة أو تعبيرية

إلى أين أنتمي؟ (السودان/قطر) للمخرج إبراهيم سنوبي أحمد. يعود مخرج إلى منطقةٍ أنهكتها الحرب ليلتقي بوالديه مجددًا بعد غياب، فيجد نفسه في مواجهة مسارات الهجرة التي شكّلت طفولته، حيث عايش خلالها ثقافةً تختلف كليًا عن ثقافة أهله.



كول بصل وانسى ما حصل (لبنان/فرنسا/قطر) للمخرجة إميليان عواضة. يدور حول المخرجة التي ولدتُ لأبوين كان حبّهما مُحرّمًا، وقادتها رسائلهما المكتوبة سرًا خلال الحرب الأهلية إلى رحلة مفصليّة لتتّبع تاريخ الأسرة الذي تشكّل على خلفيّة الانقسامات في لبنان.



أندريا (الأردن/ألمانيا/قطر) للمخرجة رند بيروتي. يرصد على مدى سبع سنوات حكاية أندريا، وهي مهاجرة غجرية شابة، مازجًا اللحظات العاطفيّة التي ترصد أدق تفاصيل الشخصية بالرسوم المتحركة، للكشف عن تجاربها مع الحب والخيانة والأمومة.



مرحلة التطوير – أفلام روائية قصيرة

بداية جديدة (قطر) للمخرجة ضحى عبد الستار. في الدوحة الهادئة حوالي عام 2002، يموت حيوان التماغوتشي الرقمي، وسرعان ما تنطلق رحلة مستميتة للبحث عن الإجابات المُلحّة وتجد نفسها في مواجهة غير متوقعة مع حتميّة التغيير.



طقوس مموهة (قطر) للمخرج حمد جاسم الفيحاني. تدور أحداثه في قطر البديلة، حيث يحقق مدرس التاريخ في اختفاء جده في البحر بينما يرث مصيرًا مكتوبًا في الماء.



مذكرة تفاهم (عنوان مؤقت) (قطر) للمخرج علي ماضي الهاجري. تشعر مريم بانجذابٍ غير معلن تجاه شخص غريب، وتمرّ بمشاعر الشك والرغبة، بينما يكسر الرقص الخط الفاصل بين الاكتشاف والصمت.



حذاء سارا (إيران/قطر) للمخرجة فرشته بارنيان. تتحوّل عملية شراء متهورة تُجريها أم عاملة، خلال إحدى الأمسيات الهادئة، إلى رحلة مفصليّة، تعيد خلالها اكتشاف ذاتها، بعيدًا عن الروتين والمسؤوليات.

إلى أن يتوقف المطر (فلسطين/الأردن/قطر) للمخرج جهاد الحلاق. تكافح حنين لإنقاذ منزلها في القدس بعد هجوم مأساوي، ما يجبرها على مواجهة حزنها والعنف الذي بات قريبًا منها.



مرحلة التطوير – مسلسلات تلفزيونية أو مسلسلات الويب

أصداء (لبنان/قطر) للمخرجة ماري-روز أسطا. في "أصداء"، لا تبقى الأساطير في الماضي، بل تعبر إلى المستقبل، رابطةً مصائر سيدتين في حقبتين زمنيتين مختلفتين.

حبّ عربي (تونس/مصر/السعودية/المغرب/قطر) للمخرج نجيب بلقاضي. تنشأ قصة حب عبر الإنترنت بين أم مصرية ومضيف طيران تونسي، ممّا يشعل حروبًا عائلية، وعنفًا ملحوظًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويضع الحبيبان أمام خيارات مستحيلة.

باب القيامة (فلسطين/قطر) للمخرج فراس خوري. تدور أحداثه حول منتج فيديو أصابه الحزن العميق، ويعمل على تخريب قناة حكومية سرًا، وفي أحد الأيام، تُسند إليه طائفة من القتلة مهمّة ثورية مميتة لإنقاذ أخيه.

رؤى الغد (لبنان/قطر) للمخرج علي حموش وتوفيق الخوري. في بلاد الشام الشمولية المستقبلية، حيث تجد دلال نفسها في بؤرة أزمة طاحنة، ومؤامرة وشيكة، وتمرّد شامل.



ريشة في هوا (مصر/قطر) للمخرج شريف البنداري. يتتبع الفيلم طارق وليلى اللذان يبحثان عن توأم روحهما، إلا أنهما غالبًا ما يكونان في المكان نفسه، من دون أن يلتقيا وجهًا لوجه، إلى أن تقرر السيدة سلوى التدخّل وتغيير مسار الأمور.



مرحلة الإنتاج – أفلام روائية طويلة

عسل وجنون (العراق/كندا/المملكة المتحدة /لوكسمبورغ/ السعودية/قطر) للمخرج أحمد ياسين الدراجي. بعد اتهامه بالخيانة بسبب جملة تفوّه بها على خشبة المسرح، ينجو الممثل المسرحي سالم من الإعدام بعد أن يتظاهر بالجنون، وسرعان ما يُرسل إلى مصحّة في بغداد.



مرحلة الإنتاج – أفلام وثائقية طويلة أو تعبيرية

سعاد ولمين (تونس/قطر) للمخرج محمد علي النهدي. بينما تعاني والدته من مرض الزهايمر، يستكشف أحد المخرجين قصّة حب والديه، والتي يتقاطع فيها الفن والذاكرة والبقاء.



الشارع الأم (المغرب/فرنسا/قطر) للمخرج الأمين بنهاشم. يروي الفيلم قصة أطفال مغاربة مشرّدين يفرّون من شوارع الدار البيضاء إلى حي غوت دور في باريس، بحثاً عن حياة أفضل.



كلّ ما لم تقله (الجزائر/فرنسا/قطر) لفرح عبادة. بعد مقتل والدها الصحفي في "العقد الأسود" بالجزائر، لجأت أسرتها إلى الذاكرة والفكاهة للتأقلم مع الواقع المرير ومواصلة الحياة.



مرحلة الإنتاج – مسلسلات تلفزيونية أو مسلسلات الويب

إرث النور: بيت الحكمة" (الولايات المتحدة/قطر) من إخراج مها النعيمي وسبنسر سترايكر. عمل وثائقي درامي يستعين بالرسوم المتحرّكة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لسرد رحلة الخوارزمي إلى بيت الحكمة، حيث اخترع الخوارزمية وأصبح أسطورة خلّدها التاريخ.

بيان عاشق (لبنان/فرنسا/قطر) للمخرج ألفريد طرزي. بالاستعانة بالرسوم المتحركة، يرسم الفيلم تاريخًا حيويًا لبيروت، منذ عام 1860 وحتى عام 1982، حيث تشكّلت ملامحها بواسطة الثورة قبل أن تصيبها حرب أهلية طاحنة.



نسخة مبدئية – أفلام روائية طويلة

ناس العزلة (الجزائر/فرنسا/قطر) للمخرج طارق تقية. يتجّه أمجد المُهرّب، وأرتميس عالمة الأنثروبولوجيا القديمة، وفون المكلّف بتحرير أحد الرهائن، إلى الصحراء، حيث يلتقي العباقرة الطيبون والأشرار.

هاملت من عزبة الصفيح (عنوان مؤقت) (مصر/فرنسا/السعودية/قطر) للمخرج أحمد فوزي صالح. يتعيّن على أحمد، ابن زعيم مكبّ الخردة بالقاهرة، الانتقام لموت صديقه المفضل، حتى لو كان ذلك يقتضي مواجهة والده.



نسخة مبدئية – أفلام وثائقية طويلة أو أفلام تعبيرية

في مهب الريح (إيران/قطر) للمخرج محمد صادق إسماعيلي. بعد إعدام والدها، يجب على الفتاة جميلة (12 عاماً) أن تكافح لمنع زواج مبكر والحفاظ على تماسك عائلتها الأفغانية التي لا تملك أي وثائق في إيران.

أنا وأمي (العراق/مصر/فرنسا/قطر) للمخرج ديلباك مجيد. تجد امرأة إيزيديّة نفسها في مفترق طرق بين راحة العزلة والوعد غير المؤكد ببداية فصل جديد في حياتها، وبين وحدة الحاضر واحتمالات المستقبل، تتسلّل التغيّرات إلى عالمها الذي كان هادئًا ومستقرًا يومًا ما.

رقصة الطاغية (سوريا/فرنسا/قطر) للمخرج قتيبة برهمجي. يؤدي اكتشافُ صورٍ حافظ الأسد التي خضعت للرقابة إلى قلب الموازين كافة، والكشف عن الدور الذي لعبه خلل بسيط في السقوط المدوي لأسطورة صِيغت بعنايةٍ وأُحكم بناؤها.



لغة الماء (فنزويلا/جمهورية الدومينيكان/بيرو/قطر) من إخراج جيسي ترومبيز ألبورنوز. بطل الحكاية هو جوفريس، الذي يُعد آخر متحدّث بلغة أهله من السكّان الأصليين، يستدعيه حلم تظهر فيه جدّته إلى أرض الوطن رغمًا عنه.



نسخة مبدئية – أفلام روائية قصيرة

حيث الشمس لا تغيب (المغرب/فرنسا/قطر) للمخرج ياسين وهراني. يغادر شخص عزيز على أحد العمّال المدينة والمصنع الذي كان يعمل به، ويستعين العامل بمهرّب ذكريات أملًا في محو ذاكرته.



غفلة (لبنان/قطر) للمخرج طوني الغزال> في محاولةٍ لتعويض ما فاته من زمن، يصارع صانعُ ساعاتٍ الدقائقَ والثواني ليصنع الساعة المثالية لابنته الوحيدة، قبل أن يُسدل الوقت ستاره.



مزولة (السودان/مصر/الولايات المتحدة/قطر) للمخرجة أثيل الملك. المراهقة نجمة، تضطر للاعتماد على الشمس كفرصتها الأخيرة لرؤية زياد، وسط محاولتها الهروب من الحرب في السودان.



إرادة حمار (قطر/أوزبكستان) للمخرج ماجد الرميحي. يعيد هذا الفيلم تصوّر شخصية نصر الدين، المهرّج الفلكلوري الشهير، واضعًا إيّاه في بخارى الحديثة، حيث نراه متجولًا في مدينةٍ أفقدته حماره وذكاءه.



نسخة مبدئية – أفلام وثائقية قصيرة أو تعبيرية

نسيان (قطر/لبنان) للمخرجة آية البلوشي. عمل يرصد الأنا والآخر والشبح، مستكشفًا الفقدان والذاكرة والمسافات والحضور غير المرئي الذي يبقى ويشكّل مسار الانفصال.



نسخة مبدئية – مسلسلات تلفزيونية أو مسلسلات الويب

الفندق المعزول" (فلسطين/مصر/ألمانيا/هولندا/المملكة العربية السعودية/قطر) للمخرج عامر شوملي. بعد أن أصبحت محاصرًا في فندق بانكسي المحاط بالأسوار، ستتعاون مع الببغاء كا لاستكشاف تفاصيل الحياة خلف الجدار، حيث يلتقي الفن والفكاهة والسياسة.



نسخة نهائية – أفلام روائية طويلة

قساطل (لبنان/قطر) للمخرج كريم قاسم. موظف متقاعد من هيئة المياه يُستدعى مجدداً للبحث عن أنبوب مفقود يتسبب في فوضى داخل قرية هادئة.



فوكسي: الفرح في أربعة فصول (هونغ كونغ/تايوان/قطر) للمخرج جيونجيونج كيو. على مدى أربعة آلاف عام، تدعونا أربعة احتفالات لتناول العشاء مع الأحياء، والمحتضرين، والأموات وأولئك الذين غادروا هذا العالم منذ زمنٍ طويل.



الراديستيزيا (تشيلي/الأرجنتين/البرازيل/فرنسا/قطر) للمخرج جايرو بوازيه أولاف. تمتلك جوديث (15 عامًا) موهبة العثور على الماء تحت الأرض. وفي أحد الأيام، تكتشف بئرًا قديمًا تعثر فيه على ما لم تكن تتوقعه.



منزل الرياح (الكاميرون/فرنسا/بلجيكا/بنين/السعودية/قطر) للمخرج بيرنارد أوغست كومو يانغو. جوزيت تبلغ من العمر 75 عاماً وتعاني من الوحدة في ياوندي، وتشرف على بناء منزل لأحد أبنائها المقيمين في الخارج.



نسخة نهائية - أفلام وثائقية طويلة أو تعبيرية

الثوار لا يموتون أبداً (فلسطين/بلجيكا/قطر) للمخرج مهند يعقوبي. يُعد هذا العمل بمنزلة حوار أرشيفي، تواجه فيه شرائط أفلام جوسلين صعب الذاكرة والمقاومة، من خلال الترميم وإحياء الذكرى.

باردي (المغرب/فرنسا/قطر) للمخرجة تالا حديد. من خلال إيقاع الأجساد والخيول والغبار والأغاني، يبحث هذا العمل عن إجاباتٍ لأسئلة معاصرة مُلحة حول الذكورة والتحوّل.

عندما تحطمك الأخبار (قطر/فلسطين/اليونان/لبنان/تركيا) للمخرج حمد الهاجري. وثائقي حول نضال الصحفيين العاملين في الشرق الأوسط.



نسخة نهائية – أفلام روائية قصيرة

كالشهاب (قطر/فرنسا) للمخرجة نادية الخاطر. يتعكّر صفو الحياة الصحراوية الهادئة لشاعر بدوي شاب وشقيقته، عندما يعود أحد رجال القبيلة إلى المخيم، بعد أن أصيب بجروحٍ عدّة.



نسخة نهائية – أفلام وثائقية قصيرة أو تعبيرية

أعماق الصمت (كولومبيا/الولايات المتحدة/قطر) للمخرج سيباستيان ديلاسكاساس. يوثق الفيلم لعودة ابن إلى منزله لرعاية والدته والعام الأخير الذي سيقضيانه معاً.



خيوط المؤازرة (أوزبكستان/قطر) للمخرجة أوليا كورسن. تأملّ شعريّ ونقديّ في حياكة الحرير في وادي فرغانة في أوزبكستان.



مرحلة العرض – مسلسلات تلفزيونية أو مسلسلات الويب

كابتن شديد (مصر/قطر) للمخرج رامي الجابري. قصة أبٍ عادي يتحول إلى بطلٍ مُجبر لإيقاف فيروس قاتل ويتحمل تبعات المسؤولية الحقيقية.