قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن بقايا دير أثري بوادي النطرون يؤرخ لبدايات الرهبنة في مصر والعالم
الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي في سوريا
الصحة: 4698 خدمة طبية مجانية عبر القوافل العلاجية في ثاني وثالث أيام عيد الفطر 2026
خسائر إسرائيل تتصاعد.. 4829 مصابًا وتزايد الضغوط الداخلية
وزير الخارجية الروسي: طهران أبدت حسن نية ونأمل أن يرد الطرف الآخر بالمثل
فرع جديد للمدارس المصرية الألمانية.. وفتح باب التقديم برياض الأطفال لمدة شهر
شوبير يكشف عن المدرب المصري الأقرب لتدريب الأهلي
الصحة اللبنانية: 5 شهداء و7 مصابين في غارات الاحتلال على جنوبي البلاد
20 دولارًا.. نفط عُمان يهبط والأسواق تعيد الحسابات
«رجل السلطة» محمد باقر قاليباف.. من هو قائد الطوارئ الإيراني؟
الأرصاد: البلاد على موعد مع موجة طقس شديدة البرودة خلال الأيام المقبلة
حادث مأساوي في نيويورك.. مصرع طيارين بعد اصطدام طائرة بسيارة إطفاء| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد عبد المنعم وموقفه من مباراتى منتخب مصر

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “عبد المنعم بدأ يشارك في جزء من التدريبات داخل معسكر المنتخب، والحالة تتحسن بشكل مستمر”.

وأضاف: “إبراهيم حسن يرغب في تجهيز عبد المنعم لكأس العالم وليس للمباريات الودية المقبلة”.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا خلال معسكر مارس الجاري ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026 بأمريكا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي يوم 27 مارس على ملعب "الإنماء"، في إطار استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026.

تقام مباراة مصر والسعودية، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومهدي سليمان، ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، وطارق علاء، ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، وحسام عبد المجيد، وخالد صبحي، وأحمد فتوح، وأحمد نبيل «كوكا».

خط الوسط: حمدي فتحي، ومروان عطية، ومهند لاشين، ومحمود صابر، وأحمد سيد «زيزو»، وإمام عاشور، ومحمود تريزيجيه، وعمر مرموش، وإبراهيم عادل، وهيثم حسن، وإسلام عيسى.

خط الهجوم: مصطفى محمد، وناصر منسي.

محمد عبدالمنعم منتخب مصر أحمد شوبير نيس الفرنسي السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي الثلاثاء 24 مارس 2026

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

خبير يحذر: استغلال التريند بالذكاء الاصطناعي يهدد المجتمع| فيديو

جانب من الحلقة

خبير: الاستراتيجية الجديدة لميكنة الخدمات البيئية تعزز الأداء وتشجع الاستثمار

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اجتماعا مع المؤسسة الأمنية لبحث تطورات الحرب

بالصور

كنز فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

الشاي بلبن.. مشروبك اليومي بين الفوائد والأضرار التي لا تعرفها

فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد