تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد عبد المنعم وموقفه من مباراتى منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “عبد المنعم بدأ يشارك في جزء من التدريبات داخل معسكر المنتخب، والحالة تتحسن بشكل مستمر”.

وأضاف: “إبراهيم حسن يرغب في تجهيز عبد المنعم لكأس العالم وليس للمباريات الودية المقبلة”.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا خلال معسكر مارس الجاري ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026 بأمريكا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي يوم 27 مارس على ملعب "الإنماء"، في إطار استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026.

تقام مباراة مصر والسعودية، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومهدي سليمان، ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، وطارق علاء، ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، وحسام عبد المجيد، وخالد صبحي، وأحمد فتوح، وأحمد نبيل «كوكا».

خط الوسط: حمدي فتحي، ومروان عطية، ومهند لاشين، ومحمود صابر، وأحمد سيد «زيزو»، وإمام عاشور، ومحمود تريزيجيه، وعمر مرموش، وإبراهيم عادل، وهيثم حسن، وإسلام عيسى.

خط الهجوم: مصطفى محمد، وناصر منسي.