خبير يحذر: استغلال التريند بالذكاء الاصطناعي يهدد المجتمع| فيديو

قال د. وائل بدوي، الخبير في الاتصالات، إن بعض الصفحات على الإنترنت تستغل التريندات الحالية، وتأخذ مقاطع من ألعاب الفيديو وتحوّلها إلى عروض بصرية مع توصيل الخبر، مما يحوّل أحداثًا جادة مثل الحروب إلى محتوى ترفيهي.

انتشار أخبار مغلوطة بجودة عالية

وأضاف د. بدوي أن بعض هذه المواد تقدم أخبارًا مغلوطة، وفي بعض الحالات من برامج صينية وكورية، تكون الجودة عالية جدًا بحيث يصعب على المستخدم العادي ملاحظة أنها مزيفة، بينما الإعلام التقليدي كان يعتمد على الصور الأرشيفية ويشرح المصدر بوضوح.

دعوة الحكومة للتدخل

وأشار إلى ضرورة تدخل الحكومة للحد من هذه الظاهرة، لأنها تمثل خطرًا على المجتمع، مؤكدًا أن هذه البرامج لا توضح أن المحتوى منشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من احتمالية تضليل الجمهور.