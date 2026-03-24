يوفنتوس يضع روديجر على رأس أولوياته لتعزيز الدفاع الصيف المقبل

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي إلى تعزيز خط دفاعه خلال فترة الانتقالات المقبلة، مستهدفًا المدافع الألماني أنطونيو روديجر، لاعب ريال مدريد الحالي.

وكشفت صحيفة “توتو سبورت” أن روديجر بات ضمن أولويات إدارة "السيدة العجوز"، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ما يتيح له التوقيع لأي نادٍ مجانًا.

ويأمل يوفنتوس أن يلعب مدربه لوتشيانو سباليتي، الذي سبق له تدريب روديجر في روما، دورًا محوريًا في إقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق الإيطالي.

ولا يقتصر الاهتمام بروديجر على يوفنتوس فقط، إذ تتنافس معه عدة أندية أوروبية، أبرزها مانشستر يونايتد، نظرًا لخبراته الكبيرة ومشاركاته المتميزة على المستوى القاري.

وكان روديجر قد صرح في وقت سابق عن مستقبله مع ريال مدريد، مؤكدًا ثقته في إمكانية التوصل لاتفاق مع الإدارة بشأن تجديد عقده.

وانضم المدافع الألماني إلى ريال مدريد عام 2022 قادمًا من تشيلسي، وساهم منذ ذلك الحين في تتويج الفريق بعدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، إلى جانب كأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية، وكأس ملك إسبانيا.

وخلال الموسم الحالي، شارك روديجر في 18 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، مؤكدًا استمراره في تقديم مستويات قوية مع الفريق الملكي.