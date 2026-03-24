قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالعياط يصيب 6 ركاب
كيف أعرف أن الله قبل صيامي؟ علي جمعة يوضح
مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 بعد قرار الهدنة العسكرية بين أمريكا وإيران
توتر داخل إسرائيل.. تحركات عاجلة لنتنياهو بسبب مفاوضات واشنطن وطهران
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
الخارجية القطرية: موقفنا واضح بضرورة إنهاء الحرب دبلوماسيًا
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان طبيب الغلابة في قويسنا وسط حضور كبير من الأهالي
تغيب المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس عن حضور ثاني جلسات محاكماته
هل تقضي الصواريخ على فرص السلام؟.. عماد الدين حسين يكشف كواليس المباحثات السرية بين واشنطن وطهران
بعد عيد الفطر .. قائمة إجازات 2026
من نصدق؟ إسرائيليون: ترامب يريد اتفاقًا مع إيران.. ومسئول أمريكي: ادعاؤه مناورة
الكشف عن بقايا دير أثري بوادي النطرون يؤرخ لبدايات الرهبنة في مصر والعالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مازدا العالمية في ورطة قضائية.. سياراتها الجديدة لا يمكن إصلاحها بسبب العيوب

عزة عاطف

تواجه شركة "مازدا" اليابانية ضغوطًا قانونية متصاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية، إثر رفع دعوى قضائية جماعية (Class Action) في ولاية فيرجينيا تتعلق بطرازها الرائد "CX-90". 

وتزعم الدعوى، التي قدمها المدعي "جيمس آر بورنيل"، وجود عيوب فنية مستمرة في نظام المكابح ونظام المساعدة على البقاء في المسار (Lane-Keep Assist)، 

مؤكدة أن هذه المشكلات تؤثر على موديلات الأعوام من 2024 إلى 2026.

تفاصيل العيوب الفنية في نظام المكابح

تتمحور الشكاوى الرئيسية حول أصوات ضجيج واحتكاك غير طبيعية تصدر من المكابح، وهو أمر تكرر في العديد من طرازات "CX-90" منذ إطلاقها. 

وتدعي الدعوى أن الوكلاء فشلوا في إصلاح هذه الأصوات رغم الزيارات المتكررة لمركز الصيانة، حيث تقتصر الحلول المقدمة على إجراءات مؤقتة لا تعالج أصل المشكلة الهندسية. 

ويرى المتضررون أن هذا العيب يقلل من القيمة السوقية للسيارة ويسبب قلقًا مستمرًا بشأن كفاءة التوقف في حالات الطوارئ.

خلل نظام المساعدة على البقاء في المسار

إلى جانب مشكلة المكابح، تشير الدعوى إلى سلوك "غير متوقع وعشوائي" لنظام المساعدة على البقاء في المسار (Lane-Keep Assist). 

ووفقًا لادعاءات الملاك، يقوم النظام أحيانًا بتوجيه السيارة بشكلٍ مفاجئ أو إصدار تنبيهات خاطئة، مما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة أو التسبب في حوادث نتيجة رد الفعل المفاجئ للسائق. 

وتؤكد الدعوى أن مازدا كانت على علم بهذه المشكلات التقنية في الأنظمة الحرجة للسلامة، لكنها استمرت في بيع الطرازات دون معالجة جذرية.

تسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات مادية للمتضررين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلزام الشركة بإيجاد حل فني نهائي أو استعادة السيارات المعيبة. 

وتستند الدعوى إلى حقيقة أن هذه العيوب لا تقتصر على سيارة واحدة، بل هي مشكلة "نمطية" ظهرت في الإنتاج المبكر واستمرت حتى موديلات عام 2026. 

ومن المتوقع أن تؤثر هذه القضية على سمعة العلامة التجارية في فئة السيارات العائلية الفاخرة ذات الثلاثة صفوف.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها مكابح "CX-90" للتدقيق، حيث سبق وأن أصدرت مازدا نشرات خدمة فنية (TSBs) لمعالجة أصوات المكابح، لكن الدعوى الحالية تزعم أن هذه النشرات لم تكن كافية. 

وحتى الآن، لم تصدر مازدا تعليقًا رسميًا مفصلاً بشأن الدعوى المنظورة أمام القضاء، لكنها عادةً ما تؤكد التزامها بسلامة الركاب وجودة التصنيع، وتدعو الملاك لزيارة الوكلاء المعتمدين لفحص أي ملاحظات تقنية.

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر

