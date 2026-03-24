قناة الزمالك تنتقد قرار حسام حسن بضم زيزو

انتقد محمد عبد الجليل «جاليليو»، مقدم برنامج «زملكاوي»، قرار حسام حسن، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، بضم زيزو نجم الأهلي، لمعسكر مارس الجاري استعدادا لخوض وديتي السعودية وإسبانيا.

وقد خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، ثاني التدريبات بمركز المنتخبات الوطنية استعداداً لمباراتي السعودية وإسبانيا المقرر لهما يومي 27 و31 مارس الجاري في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026، بمشاركة زيزو.

وقال جاليليو، عبر شاشة الزمالك: "لما نبص على قايمة المنتخب هنلاقي أمر مبهر.. زيزو عمل أسيست في 65 يوم.. طب يروح ليه؟".

وأكمل حديثه قائلا: "هل الكابتن حسام حسن ممكن تفرض عليه ضغوط؟ طيب زيزو بيقدم ولا حاجة، لعب 9 مباريات بعد أمم أفريقيا صنع جون ولم يسجل!".