تجديد حبس المتهم في واقعة مذبحة كرموز بالإسكندرية 15 يومًا

قررت محكمة جنح كرموز، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المتهم في واقعة «مذبحة كرموز» بالإسكندرية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بقتل والدته وخمسة من أشقائه داخل مسكنهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من الأهالي بمحاولة شاب إلقاء نفسه من الطابق الثالث عشر بمساكن بشاير الخير بمنطقة كرموز، حيث تم إنقاذه وتبين إصابته بعدة جروح.

وبمناقشة المتهم، أقر باتفاقه مع والدته على إنهاء حياة الأسرة بالكامل، حيث تم الانتقال إلى الشقة محل سكنهم، وعُثر بداخلها على 6 جثث للأم البالغة من العمر 41 عامًا وأبنائها الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عامًا.

وأشار المتهم في أقواله إلى أن والدته كانت تعاني من مرض السرطان، إلى جانب تعرضها لأزمة نفسية بعد طلاقها وترك زوجها لها دون إنفاق، ما دفعها – بحسب روايته – إلى اتخاذ قرار بإنهاء حياة الأسرة، حيث قاما معًا بإحداث الإصابات التي أودت بحياة الأطفال، قبل أن تطلب منه إنهاء حياتها خنقًا باستخدام وسادة، ثم محاولة التخلص من نفسه بالقفز من أعلى العقار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات الواقعة.