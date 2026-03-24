فتح طريق “الأسباعية العلوي” واستمرار جهود إزالة آثار السيول بسانت كاترين

تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة سانت كاترين جهودها المكثفة لإزالة آثار السيول التي ضربت المدينة مؤخرًا، وفتح الطرق المغلقة، حيث يجري حاليًا العمل على فتح طريق “الأسباعية العلوي”، تحت إشراف رئيس المدينة، مبروك الغمريني.

وتأتي هذه الأعمال تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمدينة، إذ تم بالفعل فتح عدد من الطرق، مع استمرار العمل لليوم الثالث على التوالي لإزالة الرمال والمخلفات الناتجة عن السيول.

وأكد مبروك الغمريني، رئيس المدينة، أنه جارٍ حاليًا فتح طريق “الأسباعية العلوي” من آثار السيول والرمال التي تسببت في إغلاقه نتيجة الأمطار الغزيرة، وذلك بالتنسيق بين معدات المحافظة والحملة الميكانيكية بالمدينة، تنفيذًا لتعليمات المحافظ.

وأشار الغمريني إلى أن فرق العمل نجحت في إعادة فتح العديد من الطرق التي أُغلقت بسبب السيول، مؤكدًا استمرار الجهود لرفع آثارها تباعًا من باقي الطرق، على أن يتم، عقب الانتهاء من طريق “الأسباعية العلوي”، التوجه لفتح طرق وادي سعال والطرفة.

وأوضح أن مدينة سانت كاترين تعرضت لأمطار غزيرة أدت إلى سيول في مناطق الشيخ عواد، والطرفة، ووادي سعال، والأسباعية، وعدد من الوديان الأخرى، دون تسجيل أي خسائر بشرية، فيما جارٍ حصر الخسائر المادية. وأضاف أن السيول سارت في مجراها الطبيعي، كما شهدت قمم الجبال تتساقط في مشهد طبيعي بديع.

وفي إطار دعم المتضررين، كشف الغمريني أنه تم توزيع نحو 200 بطانية على أهالي الوديان والتجمعات البدوية المتضررة، مع الاستعداد لتوزيع مواد إغاثة إضافية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع مشايخ البدو، لتخفيف آثار الأزمة على المواطنين.