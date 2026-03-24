منتخب مصر يختتم تدريباته اليوم استعداد لـ وديتي السعودية وإسبانيا

يختتم منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن تدريباته اليوم الثلاثاء في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن للسفر غدًا إلى مدينة جدة لمواجهة المنتخب السعودي وديًا، قبل التوجه إلى إسبانيا.

ويخوض الفراعنة، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، مباراتين وديتين خلال معسكر مارس، حيث يلتقي المنتخب السعودي يوم 27 مارس، ثم يواجه منتخب إسبانيا يوم 31 من الشهر نفسه.

وخاض مساء أمس الإثنين المنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، ثاني تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعداد لمباراتي السعودية وإسبانيا، المقررتين يومي 27 و31 مارس الحالي، في جدة وبرشلونة على الترتيب، ضمن الإعداد الجاد لبطولة كأس العالم 2026.

وشارك في مران اليوم، كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح، أحمد نبيل "كوكا"، حسام عبدالمجيد، خالد صبحي، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد "زيزو"، إمام عاشور، محمود حسن "تريزيجيه"، هيثم حسن، إسلام عيسى وناصر منسي.

وبدأ المران بتدريبات بدنية، أعقبها تنفيذ بعض الجمل الخططية والفنية، بينما خضع لاعبو الزمالك و"زد"، الذين شاركوا في مباريات مع نادييهم أمس، لتدريبات خفيفة، شملت الإحماء والعمل داخل صالة الجيم.

وحرص على حضور المران، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد أبوحسين، عضو المجلس، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.