أمريكا تستهدف مقرات الحشد الشعبي في العراق |تفاصيل

أفادت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن مقرات الحشد الشعبي بالعراق تعرّضت فجر اليوم لهجمات جوية أمريكية عنيفة.

وأوضحت أن الغارات استهدفت مقر عمليات الأنبار شرق المحافظة وأسفرت عن مقتل قائد العمليات سعد دواي و16 مقاتلًا كانوا متواجدين في المكان.

الإصابات وحالة الاستنفار

الغارة نفذت بثلاثة صواريخ، بحسب مصادر ميدانية، وأسفرت عن إصابة 22 عنصرًا نُقلوا إلى مستشفى الرمادي، الذي شهد حالة استنفار واسعة.

كما شهدت المساجد دعوات للتبرع بالدم لصالح المصابين، في ظل حالة استنفار شديدة.

امتداد الاستهدافات لمناطق أخرى

الهجمات لم تقتصر على الأنبار، بل شملت مواقع أخرى مثل دار ضيافة تابع لرئيس هيئة الحشد الشعبي في الموصل دون تواجده بها، بالإضافة لانفجارات قرب منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، ما تسبب في حالة هلع بين الطلاب في المدارس القريبة من مواقع الانفجارات.