محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية المتوقعة غدًا

أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر والحيطة، نظرًا لتوقع نشاط ملحوظ في حركة الرياح قد تصل سرعة هباتها إلى نحو 50 كم/ساعة، وذلك بدء من غدا الأربعاء الموافق 25 مارس، وذلك وفقًا للتوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت المحافظة في بيان أنه حرصًا على سلامة المواطنين، يرجى تجنب الوقوف أو السير أسفل الأشجار القديمة أو اللوحات الإعلانية الكبيرة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

كما طالبت المواطنين بعدم ركن السيارات أسفل الشرفات المتهالكة أو في الأماكن المفتوحة المعرضة لتطاير الأجسام، وتوخي الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعات، خاصة على الطرق السريعة.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالجميع الالتزام بتلك الإرشادات حفاظًا على سلامتهم.