رئيس مياه الشرب بالجيزة يشدد على ضرورة الإلتزام بتطهير شبكات الصرف الصحي

عقد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء قطاعات التشغيل والصيانة، لبحث ومتابعة خطط تطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف المناطق على مستوى المحافظة، في إطار الاستعداد المستمر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد حفناوي خلال الاجتماع على أهمية الالتزام ببرامج التطهير الدوري لشبكات الصرف الصحي، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها التشغيلية ومنع حدوث أي انسدادات أو طفوحات، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

وشدد على ضرورة رفع كفاءة المعدات والسيارات المستخدمة في أعمال التطهير، مع إجراء الصيانة الدورية لها لضمان جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي طوارئ.

كما وجه بتكثيف أعمال التطهير داخل مجمعات الصرف الصحي والمحاور الرئيسية، مع المتابعة الميدانية المستمرة؛ لتحقيق أعلى معدلات الأداء والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

وتابع المهندس محمد حفناوي، أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها التطويرية، والارتقاء بمنظومة الصرف الصحي، بما يحقق رضا المواطنين ويضمن تقديم خدمات آمنة ومستدامة.