حاول سرقة سيارة .. إحالة أوراق عامل للمفتي قتل سائق بأسيوط

أحالت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اوراق ، عاملا ، لفضيلة المفتي لابداء الراي الشرعي في اعدامه لقيامه واخرين" سبق الحكم عليهم" لقيامهم بقتل سائق بعد مطاردته لسرقة سيارته بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي، وحددت المحكمة جلسة يوم 31 مارس الجاري للنطق بالحكم

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان، الرئيس بالمحكمة و راجي محمود أحمد نائب رئيس المحكمة و أمانة سر محمد عبد الحميد و أحمد عبدالعال.

تعود وقائع القضية رقم 21300 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط، الى ورود بلاغا لمركز شرطة أسيوط من غرفة عمليات النجدة يفيد العثور على " مظهر . ع . أ " سائق مقتولا داخل سيارته بطلقات نارية ناحية قرية المطيعة.

وبتقنين الاجراءات القانونية وفحص كاميرات المراقبة تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط تحديد هوية مرتكبي الواقعة وهم " عمر . ح . هـ " ، عامل و 3 اخرين سبق الحكم عليهم ووضع ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط خطة أسفرت عن ضبط المتهم الاول بعد هروبه .

و أسفرت تحريات النقيب أحمد جمال معاون وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط ان المتهم اشترك مع اخرين سبق الحكم عليهم في تكوين تشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقة بالاكراه حيث قاموا بالاتفاق مسبقا فيما بينهم على سرقة احدى السيارات وقاموا باستئجار احدى السيارات من معرض بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج وتوجهوا بها الى طريق أسيوط/ سوهاج الزراعي وقاموا بالتربص لسيارة المجني عليه وفور ان شاهودا المجني عليه يتحرك بسيارته قاموا بتتبعه وحاولة ايقافه بعد ان اشهر المتهم الاول سلاحا ناريا في وجه المجني عليه وعندما رفض الرضوخ اليهم قاموا باطلاق اعيرة نارية صوبه مما اسفر عنه اصابته والتي اودت بحياته.



وأشارت التحريات الى قيام المتهمين بالهرب بعد تاكدهم من مقتل المجني عليه خوفا من افتضاح امرهم وبتقنين الاجراءات واستخدام الوسائل الفنية الحديثة تمكن ضباط المباحث من ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة .