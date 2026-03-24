الولايات المتحدة تؤكد دعمها للمسار الانتخابي في الكونغو الديمقراطية

أكد القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية إيان جاي ماك كاري أن بلاده تعتبر الكونغو الديمقراطية شريكا استراتيجيا.

جاء ذلك خلال لقاء بين القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة مع رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية الكونغولية المستقلة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكونغولية.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن زيارته إلى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة تندرج ضمن سلسلة من الاتصالات الرامية إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمؤسسات الكونغولية، خاصة في مجالي الحوكمة والشفافية الانتخابية.

وقال كاري "إن تطور العملية الانتخابية في البلاد يحظى بمتابعة دقيقة من واشنطن، التي تؤكد دعمها للمؤسسات الكونغولية خلال هذه المرحلة الحاسمة"، لافتا إلى أن رئيس اللجنة الانتخابية قدم شرحا مفصلا حول مختلف مراحل العملية الانتخابية الجارية، مما أتاح فهما أفضل للتحديات والجدول الزمني".

يذكر أن إيان جاي ماك كاري عين مؤخرا في منصبه، وتسلم مهامه رسميا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 20 يناير الماضي.