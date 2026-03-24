الصحفيين: توافر عدد من تأشيرات الحج المباشر (نظام الباقات)

تتلقى نقابة الصحفيين طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج بنظام الباقات، من خلال موقع "نسك"، وتحدد قيمتها المملكة العربية السعودية بدون تذكرة الطيران وفق الضوابط التالية:
• تُمنَح التأشيرات بالأولوية للصحفي، ثم أسرته من الدرجة الأولى فقط.
• ألا تزيد سن الحاج على 65 عامًا.
• يتم اختيار إحدى الباقات، وتأكيد سداد قيمتها، وبعدها يتم إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا.
• يبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من يوم الاربعاء 25 مارس 2026م إلى الساعة الثانية عشرة ظهر الإثنين 30 مارس 2026.
تقدم الطلبات بمركز الخدمات الصحفية في الدور الأول بالنقابة مرفق بها:
1- صورة كارنيه النقابة لعام 2026م.
2- صورة جواز السفر صالح لمدة سنة على الأقل.
3- كتابة بريد إلكتروني مُفعل، ورقم الموبايل لتلقي الموافقة عليه واستكمال الإجراءات.