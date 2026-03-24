سحر التاريخ وروحانية المكان.. قنصل بولندا بالقاهرة تنبهر بزيارة دير سانت كاترين

استقبل دير سانت كاترين السيدة أنا باردك، القنصل العام لسفارة بولندا لدى القاهرة، في زيارة سياحية وثقافية ضمن جولاتها داخل مصر، حيث حظيت بحفاوة استقبال تعكس عراقة المكان وأصالته.

وكان في استقبالها الأب نيفون، وكيل الدير، و محمد النني، مفتش آثار الدير، اللذان رحّبا بها واصطحباها في جولة شاملة داخل أروقة الدير، للتعرّف على تاريخه العريق ومقتنياته الأثرية الفريدة.

وخلال الزيارة، أعربت القنصل العام عن سعادتها البالغة بهذه التجربة الاستثنائية، مشيدةً بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومؤكدةً تقديرها الكبير لما يمثله الدير من قيمة دينية وتاريخية وإنسانية فريدة.

وجاءت هذه الزيارة تزامنًا مع تواجدها بمدينة شرم الشيخ لقضاء إجازتها الأسبوعية برفقة أسرتها، حيث حرصت على زيارة دير سانت كاترين، والاستمتاع بجولة مميزة شملت التعرف على معالمه ومحتوياته، إلى جانب شجرة العليقة، ومشاهدة الكنيسة التاريخية التي تقع بجوار المسجد، في مشهد يعكس روح التسامح والتعايش، وهو ما أثار إعجابها ودهشتها.

وأشادت بمستوى الخدمات المقدمة داخل الدير، وبالجهود المبذولة من القائمين عليه للحفاظ على هذا الصرح التاريخي، مؤكدةً أنه يمثل موقعًا تراثيًا ودينيًا عظيمًا، وأن سانت كاترين أرض مقدسة تجلّى الله فيها على نبيه موسى عليه السلام.

وفي ختام زيارتها، أكدت العام عزمها العودة مجددًا خلال الأيام المقبلة، للاستمتاع بالأجواء الروحانية الفريدة، واستكشاف المزيد من الكنوز الدينية والتاريخية التي يحتضنها الدير.