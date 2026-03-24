تحرك في جامعة عين شمس بعد دراسة الحكومة العمل أون لاين | ماذا عن المحاضرات

عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، الاجتماع السادس لمجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس للعام الجامعي 2025/2026، برئاسة الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور أعضاء المجلس، وعمداء الكليات، ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، والأعضاء من الخارج، وإبراهيم سعيد، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وفي مستهل الجلسة، تقدّم نائب رئيس الجامعة بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا دوام الخير والتوفيق للجميع.

واستعدادًا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا (حال صدوره) ، أكد أهمية الجاهزية التامة، مع الالتزام الكامل بمواعيد المحاضرات عبر المنصات الإلكترونية، بما يتماشى مع الجداول الدراسية المُعلنة مسبقًا، بما يضمن عدم تأثر سير العملية التعليمية.

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، شدد على ضرورة مراجعة البرامج الدراسية وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات السوق، إلى جانب تطوير البرامج الموجهة للطلاب بما يعزز من فرصهم التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، أشار إلى إعداد نموذج مخصص لتلقي المقترحات، فضلًا عن تخصيص بريد إلكتروني للسادة أعضاء هيئة التدريس لتقديم رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير البرامج الدراسية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا المختصة، وصياغتها في إطار رؤية متكاملة للجامعة تمهيدًا لرفعها إلى وزارة التعليم العالي.

كما أشار إلى إعداد مجموعة من الاستبيانات الموجهة لخريجي الجامعة منذ عام 2016 وحتى الآن، بهدف رصد مدى ارتباطهم بسوق العمل، والتعرف على مجالات عملهم، بما يسهم في تقييم مخرجات العملية التعليمية ودعم جهود التطوير.

وخلال الاجتماع، وجّه نائب رئيس الجامعة الشكر الدكتورة رنا الهلالي تقديرًا لجهودها خلال فترة توليها منصب مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، حيث قام بتكريمها وإهدائها شهادة تقدير.

وقد ناقش المجلس الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال وأكد نائب رئيس الجامعة علي تبنى المجلس لكافة القرارات التى تصب في مصلحة الطلاب مع الحفاظ علي جودة العملية التعليمية.

كما شهدت الجلسة المصادقة على محضر مجلس شؤون التعليم والطلاب بجلسة 16 فبراير 2026، وكذلك محضر اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد في 3 مارس 2026.

وخلال الجلسة تم استعراض مقترح الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب لقواعد وضوابط تحرير شهادات التخرج (الثبوتية – المؤمنة – الأصلية)، حيث تقرر قيام الكليات بدراسة المقترح من الجوانب الإدارية والفنية والمالية، مع توجيه إدارات الخريجين بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الكليات لإبداء الملاحظات، وذلك تحت إشراف السادة وكلاء الكليات.

كما تم الإحاطة بخطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن قرار المجلس بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٦/٢/٢٨ والمتضمن اعتماد نموذج لتقرير شهرى يُقدم للمجلس الأعلى للجامعات لقياس الاثر في كل الأنشطة التوعوية بالظواهر المجتمعية الجديدة حيث تمت الموافقة على النموذج الذي أعدته الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب لقياس الأثر في كل الأنشطة التوعوية بالظواهر المجتمعية الجديدة.

أيضا تم الإحاطة بخطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن الاستبيان المصرى للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية ( ESSE ) والذي أطلق في نسخته الثالثة اعتباراً من يناير ٢٠٢٦ وحتى نهاية يوليو ۲۰۲٦، والذى يستهدف طلاب الفرق النهائية للعام الأكاديمي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بالجامعات المصرية، بهدف قياس جودة الخدمات التعليمية وتعزيز قنوات التواصل بين الطلاب ومؤسساتهم التعليمية ونشر ثقافة المشاركة والتفاعل البناء داخل الحرم الجامعي فضلاً عن إصدار مؤشرات دقيقة حول جودة التعليم والدعم الأكاديمي والمهني لدعم تطوير التعليم الجامعي وفقاً للمعايير العالمية للجودة والاعتماد عبر الرابط http://esse.scu.eg .

وأكد الدكتور رامى ماهر غالي علي ضرورة توعية طلاب الكليات بالمشاركة في الإستبيان.

وفي ختام الجلسة تم استعراض آخر موقف لإصدار بطاقات البنك الأهلى لطلاب جامعة عين شمس وفقاً للبيانات الواردة من الكليات .